5 Shio Paling Beruntung Menurut Astrologi China: Benarkah Nasib Sudah Ditentukan sejak Lahir?

JawaPos.com - Sejak ribuan tahun lalu, shio telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Tiongkok untuk memahami karakter hingga nasib seseorang. Tidak sekadar penanda tahun kelahiran berdasarkan kalender lunar, sistem ini berkembang menjadi panduan yang dipercaya mampu mengungkap keberuntungan, karier, hingga perjalanan hidup seseorang secara menyeluruh. Menariknya, dalam kajian astrologi tradisional, terdapat beberapa shio yang secara konsisten dianggap memiliki tingkat keberuntungan lebih tinggi dibanding lainnya. Mereka diyakini memiliki energi alami yang menarik peluang, kesuksesan, dan kemakmuran dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut 5 shio yang dikenal paling beruntung menurut astrologi China yang dilansir dari Yourtango.

1. Shio Tikus: Cerdas dan Penuh Peluang



Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat tanggap, dan penuh strategi. Keberuntungan mereka sering muncul dalam bidang akademik dan karier.



Kemampuan beradaptasi membuat mereka selalu menemukan jalan keluar dari situasi sulit, seolah keberuntungan selalu berpihak pada mereka.



2. Shio Naga: Pembawa Keberuntungan Alami



Dalam mitologi Tiongkok, naga adalah simbol kekuatan dan kemakmuran.



Mereka yang lahir di tahun Naga dipercaya tidak hanya beruntung, tetapi juga membawa keberuntungan bagi orang lain.



Aura kepemimpinan yang kuat membuat mereka dihormati dan sering berada di posisi penting dalam kehidupan sosial maupun profesional.



3. Shio Kuda: Hoki dari Keberanian Mengambil Risiko



Meski dikenal mudah ragu, shio Kuda justru mendapatkan keberuntungan dari keberanian mereka keluar dari zona nyaman.



Keputusan berani sering membawa mereka pada peluang tak terduga. Semakin berani melangkah, semakin besar pula peluang sukses yang menghampiri.



4. Shio Monyet: Rezeki dari Kebahagiaan



Shio Monyet memiliki sifat ceria, cerdas, dan penuh kreativitas. Keberuntungan mereka datang melalui hubungan sosial yang luas dan energi positif yang mereka sebarkan.



Kehidupan yang penuh tawa dan relasi yang baik menjadi kunci datangnya rezeki dan kesuksesan.



5. Shio Babi: Keberuntungan yang Mengalir Alami



Sering diremehkan, shio Babi justru termasuk yang paling beruntung.



Mereka memiliki kepribadian hangat dan menikmati hidup, yang secara alami menarik keberuntungan.



Rezeki sering datang tanpa diduga, didukung oleh karakter mereka yang tulus dan optimistis.



Meski astrologi menyebutkan adanya shio yang lebih beruntung, pada akhirnya keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha dan pilihan hidup masing-masing individu.

