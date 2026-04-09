Perlu Anda Tahu! 3 Shio Ini Memiliki Insting Tajam dalam Bisnis dan Sering Jadi Penentu Kesuksesan Besar

JawaPos.com - Kesuksesan dalam bisnis sering ditentukan seberapa cepat seseorang membaca peluang dan berani mengambil langkah di saat-saat krusial.



Menariknya, astrologi Tionghoa menyebutkan bahwa beberapa shio diyakini memiliki insting tajam dalam bisnis dan kemampuan luar biasa dalam menentukan arah kesuksesan. Tidak hanya berani mengambil keputusan, tapi mereka juga sering membawa hasil yang menguntungkan.



Dilansir JawaPos.com dari vnepress pada Kamis (9/4), berikut ini tiga shio yang memiliki insting tajam dalam bisnis dan sering jadi penentu kesuksesan besar.



1. Naga



Sifat bawaan mereka berkemauan keras, tegas, dan pantang menyerah. Tidak heran bila seorang Naga tegas dan efektif, baik dalam ucapan maupun tindakan.



Mereka juga jarang terlihat ragu-ragu, baik di tempat kerja maupun saat menjalankan bisnis sendiri. Mereka mampu mengelola tugas dengan jelas dan efisien.



Shio ini memiliki pandangan jangka panjang, bukan hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Ketika sebuah perusahaan meluncurkan proyek baru dan yang lain masih ragu, Naga-lah yang sering kali maju dan memimpin.



Jika proyek berhasil, tentu, promosi dan kenaikan gaji pasti akan mengikuti. Saat memulai bisnis, Naga sangat tegas. Mereka menangani semuanya sendiri, mulai dari memilih produk, menegosiasi kemitraan, hingga mengelola tim.



Alih-alih mengeluh tentang kesulitan, Naga akan mencari solusi tentang bagaimana bisnis mereka tumbuh dan pendapatan meningkat. Naga tahu cara menghasilkan uang dan juga cara membelanjakannya.



Mereka bersedia berinvestasi pada diri sendiri, memelajari keterampilan baru, memperluas jaringan, dan membelanjakan uang untuk hal-hal yang meningkatkan nilai mereka sehingga terciptalah kehidupan yang terhormat dan memuaskan.



2. Ular



Mereka yang lahir di tahun Ular cenderung tenang dan pendiam, namun sangat perseptif dan cerdas. Mereka memaknai pekerjaan dengan serius dan tahu persis bagaimana menghasilkan pendapatan.



Di tempat kerja, Ular jeli dan mampu melihat masalah yang mungkin diabaikan orang lain. Mereka menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu dan sering mengusulkan solusi yang lebih efisien.



Pendekatan mereka disiplin terhadap uang dan menghindari pengeluaran yang boros. Setiap bulan, Ular menyisihkan tabungan terlebih dahulu sebelum menutupi pengeluaran harian.



Ketika dihadapkan dengan peluang investasi, Ular meneliti dengan cermat dan secara bertahap mengembangkan aset mereka. Selain itu, Ular sering mengambil pekerjaan tambahan di waktu luang, seperti pekerjaan lepas berdasarkan keahlian atau menjalankan bisnis kecil.



Aktivitas sampingan ini tidak memakan banyak waktu, tapi dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang berarti yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.



3. Ayam Jantan



Mereka sering kali memiliki selera gaya yang kuat dan menonjol dimana pun berada. Ayam Jantan sangat memerhatikan penampilan serta mempertahankan penampilannya yang rapi dan menarik untuk lingkungan profesional maupun sosial.



Sebagai marketing atau sales, Ayam Jantan mampu mempresentasikan produk dengan cara yang menarik perhatian pelanggan. Sebagai desainer, mereka mampu mengikuti tren serta menciptakan karya yang menarik secara visual.



Ayam Jantan terampil dalam memanfaatkan kekuatan diri dan mengubah minat pribadi menjadi penghasilan. Misalnya, mereka yang menyukai mode akan berbagi kiat gaya, membangun audiens, dan bergabung dalam kolaborasi komersial.



Sementara itu, mereka yang tertarik pada makanan dapat mengembangkan resep baru, membuka usaha kecil, dan melihatnya berkembang. Ayam Jantan dilahirkan untuk berdedikasi dan bertanggung jawab di tempat kerja.



Mereka tidak pernah mengabaikan tugas, kinerja mereka konsisten, sampai mendapatkan pengakuan dan penghasilan yang meningkat.



Jadi, mereka mampu menghidupi diri sendiri dan membangun kehidupan yang stabil dan memuaskan.***