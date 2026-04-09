6 Weton Bangsawan yang Sejak Lahir Ditakdirkan Hidup Mulia, Menurut Catatan Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya sebagai salah satu kunci untuk memahami garis hidup seseorang.

Tidak hanya berkaitan dengan karakter dan perjalanan nasib, weton juga diyakini mencerminkan tingkat keberuntungan, kemuliaan, hingga potensi kehidupan yang akan dijalani sejak lahir.

Dari sekian banyak kombinasi hari dan pasaran, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki energi istimewa dan sering dijuluki sebagai “weton bangsawan”.

Istilah weton bangsawan merujuk pada individu yang diyakini memiliki takdir hidup yang lebih mulia dibandingkan kebanyakan orang.

Menurut catatan primbon Jawa, mereka membawa aura keberuntungan yang kuat, sehingga cenderung lebih mudah mendapatkan kesempatan baik, dihormati dalam lingkungan sosial, serta memiliki jalan hidup yang relatif lebih lancar.

Kehidupan mulia yang dimaksud bukan hanya soal kekayaan materi, tetapi juga mencakup kehormatan, ketenangan batin, dan kestabilan hidup.

Energi yang dimiliki weton-weton ini dipercaya berasal dari keseimbangan nilai neptu yang harmonis.

Keseimbangan tersebut menciptakan daya tarik terhadap peluang rezeki, hubungan sosial yang baik, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan dengan bijak.

Tak heran jika banyak orang dengan weton ini mampu mencapai posisi yang dihormati atau hidup dalam kondisi yang relatif mapan.