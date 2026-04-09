5 Zodiak yang Tidak Ingin Jatuh Cinta, Menghindari Terjebak di Dalam Permainan Perasaan

JawaPos.com-Lima zodiak berikut ini menganggap cinta dan perasaan bukanlah sesuatu hal yang penting.
Mereka melihat emosi hanya sebagai pelengkap dan bukan prioritas hidup. Saat mulai merasakan cinta, mereka cenderung menekan dan mengabaikan perasaan tersebut.
Bahkan saat hubungan dirasa tidak cocok dan tidak memberikan manfaat bagi mereka, kelima zodiak ini tidak ragu untuk meninggalkannya begitu saja.
Pisces
Pisces cenderung menjaga jarak secara emosional. Mereka tidak mudah jatuh cinta dan sangat melindungi perasaan dengan pertahanan yang kuat. Akibatnya,mereka cenderung menghindari emosi yang dalam seperti cinta karena takut perasaannya tidak terbalas.
Gemini
Gemini mudah berubah soal pikiran, sehingga sulit bagi mereka untuk benar-benar tenggelam di dalam cinta. Mereka mudah merasa bosan, terutama setelah fase awal hubungan. Itulah sebabnya mengapa gemini cenderung menghindari cinta. Mereka bisa sangat cepat memilih untuk pergi.
Virgo
Virgo cenderung mencari kesempurnaan di dalam pasangan dan kehidupannya. Mereka sangat menjaga perasaan dan sering terlihat kuat. Virgo lebih memilih fokus pada pengembangan diri dan menjauh dari cinta. Selain itu, mereka tidak mudah membuka diri.
Aquarius
Aquarius cenderung memendam perasaan dan jarang mengekspresikan keinginan terdalamnya. Mereka takut menunjukkan sisi rentan mereka kepada orang lain. Bahkan saat jatuh cinta, aquarius bisa menjadi orang terakhir yang mengakuinya. Mereka lebih memilih melindungi diri dengan menyembunyikan perasaan.
Capricorn
Capricorn sering merasa bahwa cinta sejati tidak benar-benar ada. Capricorn cenderung menjauh dari hubungan dan bahkan bisa mundur saat muncul perasaan. Mereka menganggap cinta bukan hal yang penting. Bahkan terkadang, capricorn tega meninggalkan pasangan begitu saja, saat hubungan dirasa tidak memberikan manfaat bagi mereka.
