4 Zodiak Ini Lebih Fokus Bekerja Dibandingkan Memperhatikan Perasaannya

JawaPos.com - Empat zodiak berikut ini kerap menghindari masalah emosional dengan bekerja.
Mereka menunda segala hal yang sebenarnya perlu mereka selesaikan. Keempat zodiak ini menjadikan pekerjaan sebagai pelarian untuk mengabaikan perasaan sedih dan menghindar dari masalah.
Berikut adalah daftar zodiak yang fokus pada pekerjaan, dan cenderung mengabaikan perasaan mereka.
Capricorn
Capricorn lebih memilih mengabaikan emosi dan fokus pada tanggung jawab serta produktivitas. Anda cenderung memilih langkah yang paling logis. Namun, anda tidak bisa terus-terusan menghindari perasaan. Bahkan jika bisa, hal tersebut justru merugikan diri sendiri.
Aries
Aries adalah zodiak yang penuh semangat. Saat memikirkan sesuatu, anda sulit fokus pada hal lain. Itulah sebabnya anda memilih menyibukkan diri pada pekerjaan. Anda lebih memilih tenggelam di dalam proyek baru daripada membiarkan pikiran anda mengarah pada emosi yang rumit.
Aquarius
Aquarius terbiasa fokus saat bekerja dan menjalankan tanggungjawab dengan baik. Namun, di aspek lain di dalam hidup, anda justru merasa kebingungan, rentan, dan tidak nyaman. Itulah sebabnya mengapa anda lebih memilih fokus kerja.
Gemini
Gemini tidak ingin memikirkan apa yang salah di dalam perasaan anda. Salah satu cara yang mereka pilih adalah dengan menyibukkan diri di dalam pekerjaan. Anda merasa lebih baik saat sibuk bekerja.
