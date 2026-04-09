Ramalan Harian Zodiak Besok Jumat 10 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

JawaPos.com – Ramalan harian zodiak untuk Jumat, 10 April 2026 hadir membawa pesan penting bagi banyak bintang di langit astrologi.

Besok, pergerakan Bulan Kuartal Memudar akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan setiap tanda bintang secara berbeda-beda.

Mulai dari Aries hingga Virgo, setiap zodiak mendapat sinyal langit yang patut disimak dengan seksama dan penuh perhatian.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Saatnya kamu menengok kembali ambisi dan tujuan besar yang selama ini kamu kejar dengan penuh semangat.

Bulan Kuartal Memudar yang kini berada di Rumah ke-10 menjadi titik tengah antara Bulan Purnama lalu dan Bulan Baru yang akan datang pekan depan.

Ini bukan waktu untuk memulai hal besar baru, melainkan momen tepat untuk mengevaluasi seberapa jauh perjalananmu sudah berlangsung.

Apakah semuanya berjalan sesuai rencana, atau ada satu-dua hal kecil yang perlu disesuaikan agar tujuanmu lebih cepat tercapai?