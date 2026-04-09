Ramalan Zodiak Pisces 9 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin merasa sedikit bingung karena tuntutan dan tanggung jawab yang saling bertentangan.

Setelah melakukan semua kerja keras, kesuksesan finansial untuk pisces sudah di depan mata. Pastikan pisces berhati-hati untuk memenuhi semua komitmen dan kewajiban.

Semuanya akan berjalan sesuai rencana jika ditangani dengan elegan dan anggun. Pisces perlu memahami bahwa tanggung jawab akan terus datang, dan itu tergantung pada bagaimana pisces akan menanganinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 9 April 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu mendapatkan kerja sama penuh dari pasangan tentang ide-ide romantis yang hebat. Terkait karir, luangkan waktu untuk mempertimbangkan pilihan pekerjaan dan jangan hanya menerima posisi pertama yang ditawarkan.

Sementara itu, jangan meremehkan bahaya sengatan matahari pada kulit dan lindungilah dirimu sendiri. Terkait keuangan, pisces akan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji, serta memperoleh sumber pendapatan baru dari bisnis yang dijalankan.

Cinta Pisces

Pisces memiliki ide-ide romantis yang hebat, tapi pasangan tidak tampaknya tidak mendengarkan atau tidak terlalu memperhatikan. Dia tampaknya sedang sibuk dengan hal-hal lain.