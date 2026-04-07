4 Weton yang Bakal Banyak Kejatuhan Rezeki di Tahun 2026, Ke Mana-Mana Selalu Diikuti Duit

Dalam perhitungan primbon Jawa, akan ada sejumlah weton yang memperoleh keberuntungan di tahun 2026.

Keberuntungan dikatakan membawa nasib baik bagi mereka yang terpilih sehingga banyak dari hidup mereka mengalami perubahan.

Salah satu perubahan yang dirasakan diprediksi berupa ekonomi keluarga yang makin baik dan mudah memperoleh rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan banyak kejatuhan rezeki di tahun 2026 hingga ke mana-mana seperti selalu diikuti duit.

1. Weton Rabu Pon

Weton Rabu Pon memiliki neptu 14. Berdasarkan perhitungan primbon Jawa, weton ini akan menjumpai banyak keberuntungan.

Di tahun 2026, mereka akan banyak sekali kesempatan emas yang dapat dimanfaatkan untuk mengeruk kekayaan.

Malahan dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan mereka jadi salah satu yang diprediksi aman hingga akhir hayat.

2. Weton Jumat Kliwon