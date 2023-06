Promosikan Macao, Sands China Gelar ‘The Macao Showcase’ di Singapura

JawaPos.com - Mulai pulihnya perekonomian, termasuk sektor pariwisata mendorong sejumlah negara termasuk sektor korporasi mempromosikan destinasi wisata yang dikelolanya. Langkah ini salah satunya dilakukan Sands China Ltd,

raksasa pengelola resor terbesar di Macao dengan menggelar MICE & Luxury Forum di Singapura.

Lewat perhelatan bertajuk ‘The Macao Showcase’, Sand China Ltd melakukan promosi destinasi wisata Macao ke Singapura. Forum berlangsung dalam format hybrid, di mana diadakan secara luring di Sands Expo & Convention Center, Marina Bay Sands, Singapura, serta secara daring di The Londoner Macao.

Wilfred Wong, Pemimpin Sands China Ltd menyatakan pihaknya melalui mitra bisnisnya di Singapura, Marina Bay Sands sangat antusias berbagi informasi terbaru dan pengalaman kepada para pengunjung tentang Macao melalui The Macao Showcase.

"Kami berharap melalui acara ini, dapat membantu meningkatkan citra Macau sebagai tempat rekreasi internasional dan sebagai destinasi MICE, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung internasional memenuhi upaya pemerintah Macau mengembangkan potensi pasar wisatawan, mendongkrak pariwisata, serta memacu pertumbuhan ekonomi," imbuh Wilfred Wong.

Perhelatan 'The Macao Showcase' yang berlangsung 7-9 Juni 2023 mengundang mitra pemasaran dan penjualan, media lokal dan internasional, masyarakat Singapura, serta para wisatawan untuk merasakan pesona Macao dari banyak sisi, sebagai pusat pariwisata dan rekreasi dunia sekaligus menjadi destinasi unggulan untuk MICE.

The Macao Showcase merupakan ajang terbesar pertama yang diselenggarakan Sands China di pasar luar negeri pasca pandemi. Acara ini bagian dari tekad perusahaan mendukung Government Tourism Office (MGTO) dan Macao Trade and Investment Promotion Institute (IPIM) dalam menarik lebih banyak wisatawan mancanegara serta memperluas jangkauan pasar wisatawan.

The Macao Showcase juga bertujuan membangkitkan pariwisata dan perekonomian sekaligus mempromosikan kolaborasi antar sektor pariwisata dan MICE. Sands China juga memimpin sebuah kelompok delegasi yang terdiri dari sekitar 200 orang berasal dari kalangan bisnis kecil dan menengah setempat, asosiasi, serta awak media yang melakukan perjalanan ke Singapura untuk mempromosikan berbagai keunikan, produk, serta seni dan budaya Macao.

Dalam pameran ditampilkan penjelajahan perjalanan yang unik antara Timur dan Barat berbagai aspek dari pengalaman Macau, seperti Tata Boga, Tata Busana, Seni & Budaya, dan Layanan Kesehatan. Desain The Macao Showcase dikembangkan dengan menciptakan suasana Macao yang sempurna dengan objek wisata seperti Reruntuhan St Paul's, Travessa da Paixao.

Sebagai bagian dari 'The Macao Showcase', 'A Taste of Macao' menampilkan berbagai pengalaman di Macau termasuk Tata Boga, Tata Busana, Seni & Budaya, dan Layanan Kesehatan di lima zona. (Istimewa).

Hidangan lezat dari toko roti unggulan di Sands China juga turut memuaskan lidah para pengunjung, termasuk kue tar telur kesukaan David Beckham dari Sally's Bakery di The Parisian Macao, roti daging babi dari 828 Café di The Venetian Macao, serta kudapan cokelat yang mewah, roti kering, koleksi teh yang unik, dan masih banyak hidangan lain dari Churchill's Table Boutique di The Londoner Macao.

Selanjutnya, sebuah kedai minuman yang menyerupai The St Regis Bar di The Londoner Macao menawarkan koktail yang dibuat dari minuman beralkohol dengan buatan tangan Owl Man Distillery di Macau.

Selain itu, bazar meriah yang menampilkan produk kesehatan khas Makau seperti minuman kombucha, perawatan kulit, dan alat penyembuhan dengan batu permata juga dapat dinikmati oleh para tamu.