3 Rekomendasi Tempat Makan yang Enak dan Comfort Food di Tebet, Apa Saja Ya?

3 Tempat Makan di Tebet yang Comfort Food. (Instagram @dapur.bandha)
JawaPos.com – Tebet menjadi salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang terkenal karena memiliki banyak tempat makan yang enak.
Ada banyak tempat-tempat makan yang enak di kawasan Tebet, mulai dari makanan nusantara hingga makanan modern yang menggugah selera.
Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan yang enak dan comfort food di Tebet yang wajib dicoba bersama dengan teman maupun keluarga.
1. Dapur Bandha
Dapur Bandha merupakan salah satu tempat makan di Tebet yang menawarkan aneka macam menu makanan dengan cita rasa rumahan.
Salah satu menu andalan di Dapur Bandha ini adalah karigule yang merupakan hidangan kari dengan racikan rempah yang kaya rasa.
Dilansir dari akun Instagram @dapur.bandha, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti ayam asap kuah kuning, smoked brisked cabe ijo, nasi atau ketupat karigule telur dadar, nasi atau ketupat karigule ayam, mie karigule telur, pai daging, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Dapur Bandha, seperti teh pandan, tejae, dan air mineral.
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