Tak Kenal Waktu, Ini Dia 3 Tempat Makan di Bandung yang Buka 24 Jam

JawaPos.com – Tak hanya memiliki tempat wisata yang indah dan udara sejuk, kota Bandung juga memiliki beragam pilihan kuliner yang menggugah selera.

Ada banyak tempat kuliner di kota Kembang ini, mulai dari makanan berkuah hingga aneka hidangan berbahan dasar ayam, semuanya bisa menjadi pilihan untuk mengisi perut.

Menariknya, ada beberapa tempat makan di kota Bandung yang melayani pelanggan hingga larut malam, bahkan beroperasi selama 24 jam.

Dengan hadirnya tempat makan tersebut menjadi pilihan bagi para wisatawan yang ingin berburu kuliner di Bandung setelah jalan-jalan.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan di Bandung yang buka 24 jam dan wajib kamu kunjungi.

1. Nasi Bakar Riau

Nasi Bakar Riau merupakan salah satu tempat makan spesialis nasi bakar di Bandung yang enak dan buka 24 jam.