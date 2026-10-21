Itinerary Pulau Pari 2 Hari 1 Malam, Liburan ke Pantai Cantik Dekat Jakarta

Ilustrasi Pulau Pari. (Pulau Seribu)
JawaPos.com - Pulau Pari di Kepulauan Seribu bisa menjadi pilihan liburan singkat dari Jakarta tanpa harus menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Dalam itinerary 2 hari 1 malam, wisatawan bisa menikmati pantai berpasir putih, bersepeda mengelilingi pulau, hingga menyaksikan matahari terbit dan terbenam.
Perjalanan menuju pulau ini dapat ditempuh menggunakan kapal dari Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, atau speedboat dari Marina Ancol.
Selain menawarkan suasana pantai yang relatif tenang, Pulau Pari cocok untuk liburan bersama teman, keluarga, maupun solo traveling. Pilihan transportasinya juga beragam, mulai dari kapal tradisional yang lebih ekonomis hingga speedboat bagi wisatawan yang ingin menghemat waktu.
Agar perjalanan lebih terencana, wisatawan perlu memperhitungkan jadwal kapal, waktu tempuh, biaya transportasi, serta pilihan aktivitas selama berada di pulau.
Cara ke Pulau Pari dari Jakarta
Ada dua pilihan utama untuk menyeberang ke Pulau Pari, yakni melalui Pelabuhan Kali Adem di kawasan Muara Angke atau Dermaga 17 Marina Ancol. Keduanya memiliki perbedaan dari segi durasi perjalanan, biaya, dan kenyamanan.
1. Naik kapal dari Pelabuhan Kali Adem
Kapal dari Pelabuhan Kali Adem menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menekan anggaran perjalanan. Waktu tempuh menuju Pulau Pari umumnya sekitar 2–2,5 jam, bergantung pada kondisi laut dan operasional kapal.
Berdasarkan kisaran tarif yang tersedia dalam panduan perjalanan, tiket kapal berada di rentang Rp 70.000–Rp 88.000 per orang untuk sekali jalan. Harga tersebut perlu dikonfirmasi kembali sebelum keberangkatan karena tarif dan ketentuan perjalanan dapat berubah.
Wisatawan disarankan memesan tiket lebih awal, terutama ketika hendak bepergian pada akhir pekan, musim liburan, atau tanggal merah. Kuota penumpang kapal terbatas sehingga pembelian tiket mendadak berisiko membuat rencana perjalanan tertunda.
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