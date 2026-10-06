Wisata Kebun Teh Tambi Wonosobo, Tempat Healing Sejuk di Kaki Gunung Sindoro

Wisata kebun teh Tambi, Wonosobo. (Traveloka).
JawaPos.com - Wisata Kebun Teh Tambi Wonosobo bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin mencari suasana sejuk, hamparan perkebunan hijau, dan panorama Gunung Sindoro tanpa harus menghabiskan banyak waktu di perjalanan.
Berada di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, kawasan agrowisata ini menawarkan udara berkisar 14–24 derajat Celsius, tea walk, wisata edukasi pengolahan teh, hingga aktivitas Jeep dan piknik di tengah perkebunan.
Dengan hamparan perkebunan teh yang mencapai lebih dari 800 hektar, Kebun Teh Tambi bukan sekadar tempat untuk menikmati pemandangan.
Wisatawan juga bisa melihat bagaimana daun teh diproses, berjalan menyusuri kebun, hingga bermalam di kawasan wisata.
Lokasinya yang berada di jalur menuju kawasan Dieng membuat Kebun Teh Tambi menarik untuk disinggahi ketika liburan ke Wonosobo, terutama bagi wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda dari destinasi wisata alam yang lebih ramai.
Apa yang Menarik dari Kebun Teh Tambi?
Daya tarik utama Kebun Teh Tambi adalah suasana perkebunan teh yang membentang di lereng Gunung Sindoro. Barisan tanaman teh menciptakan lanskap hijau yang berpadu dengan udara dingin khas dataran tinggi.
Pada beberapa titik, wisatawan juga dapat menemukan area untuk menikmati pemandangan dan berfoto. Kawasan Patean Tambi, misalnya, memiliki sejumlah fasilitas dan spot foto seperti jembatan kayu, gardu pandang, replika balon udara hingga keranjang sultan.
Namun, pengalaman di Tambi tidak berhenti pada aktivitas berfoto. Ada sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat perjalanan lebih lengkap.
1. Menyusuri Perkebunan dengan Tea Walk
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