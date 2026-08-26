5 Alasan Padalarang Bandung Cocok Jadi Pilihan Liburan: Dekat Whoosh, Full Destinasi

Ilustrasi hotel baru dekat stasiun Whoosh di Padalarang yang bisa masuk daftar wisata. (Istimewa)
JawaPos.com - Padalarang bisa menjadi pilihan menarik untuk liburan singkat di Bandung Barat, terutama bagi wisatawan yang datang menggunakan Kereta Cepat Whoosh.
Selain aksesnya semakin mudah, kawasan ini berada dekat dengan sejumlah destinasi wisata, pusat hiburan, hingga Kota Bandung.
Salah satu opsi akomodasi baru hadir di kawasan Kota Baru Parahyangan, sekitar 10 menit dari Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang.
Lokasi tersebut membuat wisatawan dapat menginap sekaligus menjadikan Padalarang sebagai titik awal untuk mengeksplorasi berbagai tempat menarik di Bandung Barat.
Bagi wisatawan yang sedang mencari alternatif liburan di luar kawasan pusat Kota Bandung, berikut beberapa alasan Padalarang layak dipertimbangkan.
Akses menjadi salah satu pertimbangan penting saat memilih destinasi liburan. Padalarang memiliki keuntungan karena terhubung langsung dengan layanan Kereta Cepat Whoosh.
Dari Stasiun Whoosh Padalarang, perjalanan menuju kawasan Kota Baru Parahyangan hanya membutuhkan sekitar 10 menit berkendara.
Kondisi ini membuat Padalarang cukup praktis untuk wisatawan dari Jakarta yang ingin menikmati liburan tanpa perjalanan darat terlalu panjang.
Padalarang juga dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghindari kepadatan kawasan pusat Kota Bandung.
Kota Baru Parahyangan menawarkan sejumlah pilihan aktivitas yang bisa dimasukkan ke dalam rencana perjalanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa