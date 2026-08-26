5 Alasan Padalarang Bandung Cocok Jadi Pilihan Liburan: Dekat Whoosh, Full Destinasi

JawaPos.com - Padalarang bisa menjadi pilihan menarik untuk liburan singkat di Bandung Barat, terutama bagi wisatawan yang datang menggunakan Kereta Cepat Whoosh.

Selain aksesnya semakin mudah, kawasan ini berada dekat dengan sejumlah destinasi wisata, pusat hiburan, hingga Kota Bandung.

Salah satu opsi akomodasi baru hadir di kawasan Kota Baru Parahyangan, sekitar 10 menit dari Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang.

Lokasi tersebut membuat wisatawan dapat menginap sekaligus menjadikan Padalarang sebagai titik awal untuk mengeksplorasi berbagai tempat menarik di Bandung Barat.

Bagi wisatawan yang sedang mencari alternatif liburan di luar kawasan pusat Kota Bandung, berikut beberapa alasan Padalarang layak dipertimbangkan.

1. Mudah Dijangkau dengan Kereta Cepat Akses menjadi salah satu pertimbangan penting saat memilih destinasi liburan. Padalarang memiliki keuntungan karena terhubung langsung dengan layanan Kereta Cepat Whoosh.

Dari Stasiun Whoosh Padalarang, perjalanan menuju kawasan Kota Baru Parahyangan hanya membutuhkan sekitar 10 menit berkendara.

Kondisi ini membuat Padalarang cukup praktis untuk wisatawan dari Jakarta yang ingin menikmati liburan tanpa perjalanan darat terlalu panjang.

Padalarang juga dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghindari kepadatan kawasan pusat Kota Bandung.