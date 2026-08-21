4 Travel Bandung-Tasikmalaya yang Bisa Jadi Pilihan, Cek Harga dan Titik Jemput

JawaPos.com - Bagi kamu yang ingin bepergian dari Bandung ke Tasikmalaya tanpa harus repot membawa kendaraan sendiri, layanan travel bisa menjadi pilihan praktis. Sejumlah operator menyediakan keberangkatan dari beberapa titik di Bandung dengan tarif mulai Rp 120 ribu, sementara waktu perjalanan umumnya berkisar 3–4,5 jam tergantung kondisi lalu lintas.

Rute Bandung-Tasikmalaya cukup sering digunakan untuk perjalanan wisata, bisnis, maupun mengunjungi keluarga. Selain menawarkan pilihan keberangkatan dari pagi hingga malam, beberapa travel juga menyediakan layanan yang memudahkan penumpang menuju lokasi tujuan di Tasikmalaya.

Namun, sebelum memesan tiket, penting untuk memperhatikan titik jemput, jadwal keberangkatan, tarif, serta karakteristik jalur yang akan dilewati.

Pilihan Travel Bandung-Tasikmalaya

Berikut beberapa layanan travel yang bisa menjadi pertimbangan untuk perjalanan dari Bandung menuju Tasikmalaya.

1. Aragon Shuttle

Aragon Shuttle menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang mencari tarif perjalanan relatif terjangkau. Harga tiketnya sekitar Rp 120 ribu untuk perjalanan dari Bandung menuju kawasan Indihiang, Tasikmalaya.

Titik keberangkatannya berada di Pasteur, sehingga dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang berada di sekitar Bandung bagian utara maupun akses masuk kota.

Jadwal keberangkatan tersedia pada 04.00 WIB, 07.00 WIB, 10.00 WIB dan 20.00 WIB.

Dengan pilihan jadwal tersebut, penumpang bisa menyesuaikan keberangkatan dengan kebutuhan perjalanan, baik untuk berangkat pagi maupun melakukan perjalanan pada malam hari.