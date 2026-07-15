3 Pilihan Transportasi dari Cepu ke Semarang, Ada Kereta Api hingga Travel Door to Door

JawaPos.com - Bagi kamu yang berencana bepergian dari Cepu ke Semarang untuk urusan bisnis, kuliah, maupun liburan, tersedia beberapa pilihan transportasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran.

Waktu tempuh perjalanan berkisar antara 2 hingga 4 jam, tergantung moda transportasi yang dipilih.

Kereta api menjadi pilihan paling cepat dan nyaman untuk perjalanan antarkota. Sementara itu, layanan travel door to door cocok bagi penumpang yang ingin dijemput dan diantar langsung ke lokasi tujuan. Bus AKAP juga masih menjadi alternatif ekonomis dengan keberangkatan yang cukup rutin dari Terminal Cepu.

Berikut lima pilihan transportasi dari Cepu ke Semarang yang bisa menjadi referensi.

1. Kereta Api, Pilihan Tercepat dan Nyaman

Kereta api menjadi moda transportasi favorit karena menawarkan waktu tempuh sekitar 2 jam 15 menit dari Stasiun Cepu menuju Stasiun Semarang Poncol.

Beberapa layanan yang melayani rute ini antara lain KA Blora Jaya dan KA Ambarawa Ekspres. Selain perjalanan yang lebih cepat, penumpang juga mendapatkan kenyamanan selama perjalanan serta bebas dari kemacetan di jalan raya.

Untuk mengetahui jadwal terbaru dan memesan tiket, calon penumpang dapat menggunakan aplikasi KAI Access atau kanal resmi PT KAI.

2. Travel Door to Door