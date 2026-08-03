7 Makanan Tradisional dari Berbagai Negara yang Ternyata Punya Pola Makan Bak Atlet Elite

JawaPos.com - Banyak orang mengira pola makan atlet elite identik dengan suplemen, makanan berteknologi tinggi, atau menu khusus yang dirancang di laboratorium. Padahal, prinsip nutrisi yang diterapkan para atlet profesional ternyata sudah lama hadir dalam berbagai hidangan tradisional dari berbagai belahan dunia.

Vice President of Health and Wellness Herbalife Dr. Luigi Gratton mengatakan, makanan yang diwariskan secara turun-temurun dari berbagai negara justru telah memiliki konsep yang sejalan dengan kebutuhan gizi atlet. Makanan itu memenuhi keseimbangan karbohidrat, protein, lemak sehat, hingga penggunaan bahan pangan alami menjadi fondasi yang sama antara kuliner tradisional dan nutrisi olahraga modern.

"Selama puluhan tahun berkecimpung di bidang nutrisi olahraga, saya justru belajar bahwa makanan yang dahulu dimasak oleh nenek kita sesungguhnya jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi atlet elite daripada yang kita bayangkan," ujar Dr. Gratton kepada wartawan, Senin (3/8).

Berikut tujuh makanan tradisional dari berbagai negara yang ternyata menerapkan prinsip nutrisi ala atlet elite.

1. Bibimbap Korea, Menu Lengkap dalam Satu Mangkuk

Bibimbap menjadi contoh hidangan yang memenuhi konsep Performance Plate. Dalam satu porsi terdapat nasi sebagai sumber karbohidrat, aneka sayuran, daging sapi tanpa lemak sebagai protein, serta telur yang melengkapi kebutuhan gizi.

Kombinasi tersebut membuat bibimbap mampu menyediakan energi sekaligus membantu proses pemulihan setelah aktivitas fisik.

2. Huevos Rancheros Meksiko, Kaya Protein dan Karbohidrat

Hidangan khas Meksiko ini memadukan telur, kacang-kacangan, dan nasi. Kombinasi tersebut menghasilkan keseimbangan karbohidrat dan protein yang dibutuhkan tubuh sebelum maupun sesudah berolahraga. Selain bergizi, makanan ini juga mudah dicerna sehingga cocok dikonsumsi menjelang latihan.