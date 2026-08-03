Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 3 Agustus 2026 | 23.08 WIB

7 Makanan Tradisional dari Berbagai Negara yang Ternyata Punya Pola Makan Bak Atlet Elite

Ilustrasi: Bibimbap. (Pixabay) - Image

Ilustrasi: Bibimbap. (Pixabay)

JawaPos.com - Banyak orang mengira pola makan atlet elite identik dengan suplemen, makanan berteknologi tinggi, atau menu khusus yang dirancang di laboratorium. Padahal, prinsip nutrisi yang diterapkan para atlet profesional ternyata sudah lama hadir dalam berbagai hidangan tradisional dari berbagai belahan dunia.

Vice President of Health and Wellness Herbalife Dr. Luigi Gratton mengatakan, makanan yang diwariskan secara turun-temurun dari berbagai negara justru telah memiliki konsep yang sejalan dengan kebutuhan gizi atlet. Makanan itu memenuhi keseimbangan karbohidrat, protein, lemak sehat, hingga penggunaan bahan pangan alami menjadi fondasi yang sama antara kuliner tradisional dan nutrisi olahraga modern.

"Selama puluhan tahun berkecimpung di bidang nutrisi olahraga, saya justru belajar bahwa makanan yang dahulu dimasak oleh nenek kita sesungguhnya jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi atlet elite daripada yang kita bayangkan," ujar Dr. Gratton kepada wartawan, Senin (3/8).

Berikut tujuh makanan tradisional dari berbagai negara yang ternyata menerapkan prinsip nutrisi ala atlet elite.

1. Bibimbap Korea, Menu Lengkap dalam Satu Mangkuk

Bibimbap menjadi contoh hidangan yang memenuhi konsep Performance Plate. Dalam satu porsi terdapat nasi sebagai sumber karbohidrat, aneka sayuran, daging sapi tanpa lemak sebagai protein, serta telur yang melengkapi kebutuhan gizi.

Kombinasi tersebut membuat bibimbap mampu menyediakan energi sekaligus membantu proses pemulihan setelah aktivitas fisik.

2. Huevos Rancheros Meksiko, Kaya Protein dan Karbohidrat

Hidangan khas Meksiko ini memadukan telur, kacang-kacangan, dan nasi. Kombinasi tersebut menghasilkan keseimbangan karbohidrat dan protein yang dibutuhkan tubuh sebelum maupun sesudah berolahraga. Selain bergizi, makanan ini juga mudah dicerna sehingga cocok dikonsumsi menjelang latihan.

3. Feijoada Brasil, Menu Pemulihan Setelah Aktivitas Berat

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
15 Surga Kuliner di Sekitar Keraton Solo yang Siap Memanjakan Lidah Pecinta Makanan Tradisional - Image
Kuliner

15 Surga Kuliner di Sekitar Keraton Solo yang Siap Memanjakan Lidah Pecinta Makanan Tradisional

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.35 WIB

Pemerintah Siapkan Dana Pensiun untuk Atlet Nasional, Erick Thohir Beber Skemanya - Image
Sports

Pemerintah Siapkan Dana Pensiun untuk Atlet Nasional, Erick Thohir Beber Skemanya

Jumat, 3 Juli 2026 | 02.51 WIB

Platform Pengembangan Atlet Muda Hadir di Indonesia, Bidik Usia 18-25 Tahun - Image
Sports

Platform Pengembangan Atlet Muda Hadir di Indonesia, Bidik Usia 18-25 Tahun

Kamis, 25 Juni 2026 | 20.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore