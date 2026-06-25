Platform Pengembangan Atlet Muda Hadir di Indonesia, Bidik Usia 18-25 Tahun

JawaPos.com - Program pengembangan atlet muda resmi dibuka di Indonesia dengan menyasar peserta 18-25 tahun melalui dukungan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan peluang karir di dunia olahraga.

TCP Group meluncurkan program pengembangan atlet muda di Indonesia bersama PT Aktif Energi Indonesia (AEI), anak perusahaan yang menjadi operator pasar lokal. Program dirancang sebagai platform pengembangan dan penceritaan atlet untuk mengidentifikasi, mendukung, serta mempercepat perkembangan atlet muda berbakat di Asia Tenggara.

Indonesia dan Malaysia menjadi negara pertama yang menjalankan program ini. Pendaftaran dibuka mulai Juni 2026 untuk atlet berusia 18-25 tahun dari seluruh cabang olahraga dan disiplin yang sedang berkembang dan ingin melangkah ke tahap berikutnya.

Program ini dikembangkan sebagai platform jangka panjang yang berfokus pada pengembangan atlet, peningkatan visibilitas, dan kemajuan karier melalui dukungan pada fase perkembangan yang dinilai penting. Seleksi peserta tidak hanya berdasarkan hasil kompetisi, tetapi juga mempertimbangkan pola pikir, perkembangan, karakter, dan komitmen terhadap olahraga yang ditekuni.

Chief Global Marketing Officer TCP Group Supasita Kraisri mengatakan, program itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung generasi baru olahraga di kawasan.

"Kratingdaeng Red Bull Next Generation mencerminkan komitmen jangka panjang kami untuk menciptakan peluang, meningkatkan visibilitas, dan memberikan akses bagi atlet atlet yang sedang berkembang terhadap dukungan yang dapat membantu mempercepat perjalanan mereka," kata Sipasita.

Head of Marketing PT Aktif Energi Indonesia (AEI) Arif Ritonga mengatakan, program ini menjadi kesempatan untuk mendukung atlet muda Indonesia yang telah menunjukkan ambisi dan disiplin dalam olahraga.

"AEI bangga memimpin platform ini dan menghadirkannya lebih dekat kepada para atlet Indonesia, sekaligus membantu menciptakan lebih banyak visibilitas dan peluang bagi generasi talenta olahraga berikutnya di seluruh negeri," kata Arif.