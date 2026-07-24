Kuliner Hidden Gem di Daerah Gandaria, Dari Seafood Segar Sampai Kedai Kopi Skena di Pinggir Jalan Kweni

JawaPos.Com - Gandaria menjadi salah satu kawasan yang selalu ramai di kunjungi di Jakarta Selatan.

Letaknya yang strategis serta dikelilingi pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, sampai area pemukiman membuat wilayah ini dipenuhi berbagai destinasi menarik untuk disinggahi.

Beragam tempat makan mudah ditemukan di kawasan ini, mulai dari restoran populer sampai kedai yang selalu dipadati pengunjung. Namun, di balik ramainya kawasan Gandaria, terdapat sejumlah kafe skena dan tempat makan tersembunyi yang menawarkan suasana nyaman serta sajian tak kalah menggugah selera.

Meski belum sepopuler restoran atau coffee shop ternama, deretan hidden gem ini menyajikan menu berkualitas dengan cita rasa yang layak untuk dicoba.

Mengutip informasi dari kanal @barryandelisa berikut beberapa cafe dan tempat makan hidden gem di Gandaria.

Pondok Ikan Bakar Ujung Pandang

Pondok Ikan Bakar Ujung Pandang berada di Jl.Gandaria 1 No. 5 RT 03 RW10, Kramat Pala. Meski berada di antara bangunan-bangunan,tempat ini tetap menjadi tujuan bagi pecinta hidangan seafood. Tempat ini sudah berdiri sejak tahun 2022, dan menyediakan aneka hidangan seafood segar. Pengunjung dapat melihat langsung pilihan ikan dan seafood yang dipajang di dalam aquarium. tersedia menu ikan bakar, steam ikan, udang bakar, udang goreng gandum, cumi saos celebes, cumi saus telur asin, kepiting saus padang, sampai nasi goreng seafood makassar. Salah satu menu favorit pelanggan adalah ikan bakar dua rasa. selain itu anda wajib memesan sambal mangga dengan rasa pedas asam yang nagih dan menggugah selera. Menu di sini dibanderol mulai dari Rp 18.000-an

Tugo Daily Coffee

Tugo daily coffee terletak di Jl Kweni No. 1B RT 1/RW 4, Gandaria Utara. Caffe ini berada di kawasan pemukiman sehingga menghadirkan suasana tenang dan nyaman. Caffe ini sangat estetik dengan konsep bernuansa ala Jepang. Di dalamnya terdapat koleksi buku-buku dan game vintage. Pilihan minumannya juga beragam mulai dari Tugola aren,coffee orange, sweet cream coffee, einspanner, manual brew Japanese style V60, caffe latte, sampai matcha latte. Harga minumannya dibanderol mulai Rp 18.000.

Mamamiel Kitchen