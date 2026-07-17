Vibes Eropa di Kota Pahlawan! Spot Hidden Gem Makanan Italia di Surabaya yang Bikin Anda Ketagihan

Ilustrasi Pizza/YouTube @mybig.appetite
JawaPos.Com - Selain hidangan tradisional yang melegenda, Surabaya juga memiliki sejumlah hidden gem yang tidak banyak diketahui orang, berupa tempat-tempat yang menawarkan suasana berbeda.
Salah satunya adalah restoran-restoran yang menyajikan hidangan khas Italia dengan cita rasa otentik.
Menariknya, beberapa tempat tersebut menghadirkan hidangan yang dibuat langsung oleh pemilik yang berasal dari Italia.
Anda pun tidak perlu jauh-jauh pergi terbang ke Eropa untuk menikmati pasta, spaghetti, tiramissu, carbonara, pizza, maupun hidangan Italia yang otentik.
Restoran ini juga menghadirkan desain interior klasik khas Italia yang elegan dan estetik. Suasananya sangat cocok menjadi destinasi anda di Surabaya sekaligus spot foto yang instagramable.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @@mybig.appetite, berikut rekomendasi tempat makan khas Italia di Surabaya yang menawarkan cita rasa otentik sekaligus vibes eropa yang menawan.
Delizioso
Delizioso berlokasi di Jl. Wonorejo Permai Selatan X Blok CC 62A, Surabaya. Restoran ini menjadi salah satu hidden gem karena berada di dalam kompleks perumahan. Saat anda ingin berkunjung kesini sebaiknya anda reservasi terlebih dahulu. Delizioso menghadirkan nuansa hangat dengan desain interior rumah klasik Italia, yang membuat pengalaman santap anda terasa lebih otentik. Menu spesial yang dapat anda pesan saat berkunjung seperti Penne Pasta, Fusilli Pasta, Moccachino. Chococino, dan Affogato. Sementara untuk varian pizza anda dapat memesan margherita, nuova marinara, ham & mushrooms, capricciosa, Siciliana, formaggi, mediterranea, dan bolognese. Seluruh hidangan, dibuat dengan cita rasa otentik khas Italia dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari puluhan ribu saja.
Ciccia Ristorante
Ciccia Ristorante bertempat di Jl. Imam Bonjol No.82. Restoran ini mengusung desain interior bergaya klasik khas Italia yang elegan dan nyaman. Dimiliki oleh seorang chef asli Italia, restoran ini menghadirkan menu otentik yang beragam mulai dari spaghetti, fettuccine, scaloppine al porto, roast beef, dry aged beef, sampai burger. Sebagai penutup, anda juga dapat menikmati creme brulee dan gelato aneka rasa sebagai hidangan yang menyegarkan.
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