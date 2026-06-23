Warung Makan Hidden Gem di Jember, Uniknya Gudeg Pecel Sampai Sensasi Makan Kenyang Bermodal Uang Tujuh Ribuan!

Ilustrasi gudeg pecel khas Jember/@Londokampung
JawaPos.Com - Berkunjung ke Jember terasa kurang lengkap tanpa mencoba kuliner yang unik.
Di Jember terdapat banyak hidangan hidden gem yang dijual di warung-warung sederhana. Hidangan ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau namun tetap mengenyangkan.
Jika di Surabaya, anda mengenal pecel rawon, maka di Jember juga terdapat kuliner unik bernama gudeg pecel.
Perpaduan rasa manis khas gudeg dengan sambal kacang pecel yang gurih pedas menciptakan sensasi yang berbeda, dan membuat banyak orang penasaran.
Selain itu di Jember anda juga masih bisa menemukan warung makan dengan nasi yang dijual dengan harga Rp 7.000. Menjadikannya kuliner murah meriah bagi banyak orang.
Penasaran apa saja kuliner khas Jember lainnya? Berikut informasi yang kami rangkum dari kanal YouTube @Londokampung, beberapa warung makan hidden gem di Jember.
Gudeg Pecel Lumintu
Gudeg pecel lumintu berlokasi di Jl. Kerata Negara No.35. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1968, dikenal dengan konsep unik yang memadukan gudeg dan pecel dalam satu hidangan, warung gudeg pecel lumintu.satu porsinya terdiri dari sayur rebus, krecek, nangka, areh, telur bacem. Semua komponen kemudian disiram dengan sambal pecel, lalu ditambahkan peyek di atasnya. Perpaduan yang seimbang antara rasa gudeg yang manis, dan bumbu pecel yang gurih pedas membuat hidangan ini terasa sangat pas. Satu porsi gudeg pecel dibanderol dengan harga mulai dari Rp 22.000. Selain gudeg pecel, di sini anda juga dapat memesan soto ayam atau ayam bakar.
Sate Pak Malud
Sate pak Malud sudah berjualan sejak tahun 1970, bertempat di Jl. Trunojoyo No.100 Tembaan, sate pak malud menyediakan sate madura dengan bumbu khas. Variannya antara lain Sate Kambing dengan harga Rp 35.000, Sate ayam yang dijual dengan harga Rp 20.000, serta Gule dengan harga Rp 25.000. Tipe sate pak malud menggunakan sambal kacang khas madura yang manis-gurih pas, satu porsi sate di sini sudah disajikan lengkap dengan lontong. Sate pak malud menggunakan potongan daging yang besar, tekstur juicy,dan bumbu madura yang meresap sempurna.
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