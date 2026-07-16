Hemat dan Puas, Rekomendasi Tempat Makan Porsi Mengenyangkan di Sekitaran Stasiun Tebet

Ilustrasi makanan sekitar stasiun Tebet/YouTube @JAKARTAKULINER
JawaPos.Com - Stasiun Tebet yang berlokasi di Jakarta Selatan ini menjadi penghubung penting ke sejumlah pusat bisnis di Jaksel.
Letaknya yang strategis di sekitar pemukiman penduduk, perkantoran, sampai pusat aktivitas masyarakat, membuat banyak tempat makan berkumpulan di sekitaran stasiun Tebet ini.
Hanya dengan berjalan kaki setelah turun di stasiun Tebet, anda dapat menemukan beragam tempat makan yang menyajikan hidangan lezat, porsi mengenyangkan, dan harga yang relatif terjangkau.
Lokasinya yang strategis, menjadikan kuliner di sekitar Stasiun Tebet sebagai first stop bagi penumpang kereta, untuk mengisi perut setelah perjalanan.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER pada (16/7) berikut rekomendasi tempat makan di sekitar Stasiun Tebet.
Bebek Kaleyo Tebet
Bebek Kaleyo berlokasi di Jl. Lapangan Ros Selatan No. 49. Menu yang wajib anda pesan di resto ini adalah bebek muda goreng yang memiliki tekstur empuk, juicy, dan tidak alot. Pengunjung juga dapat memilih pendamping berupa nasi putih atau nasi merah. Terdapat area tempat duduk dan kursi sehingga anda dapat leluasa memilih. Selain itu tersedia juga fasilitas mushola sehingga nyaman dikunjungi bareng bersama keluarga.
Byurger Burger Tebet
Restoran burger ini berlokasi Jl. Tebet Timur Dalam 11 No. 44. Menu yang ditawarkan seperti Le Truffle, braised ribs, ground beef patty, dan K-Pop sensation. Burger di sini terkenal dengan lezat dengan isian melimpah, dagingnya tebal, juicy, dengan roti yang empuk. Tempatnya terbagi menjadi dua yakni indoor dan outdoor. Fasilitasnya juga cukup lengkap seperti AC,WIFI kencang, dan ruangan yang nyaman.
Balakenam Dapoer Rakjat
Balakenam Dapoer Rakjat bertempat di Jl. KH. Abdullah Syafei No. 4 RW 5. Tempat makan di sini terkenal karena cita rasanya yang lezat, interior yang didominasi kayu, serta makanan yang lengkap. Anda dapat memesan berbagai menu khas mulai dari nasi rames, ketoprak, serta gado-gado. Restoran ini cocok dijadikan tempat makan bersama keluarga untuk mengisi perut setelah perjalanan menggunakan kereta.
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