Resep Cordon Bleu Bites, Camilan Ayam Renyah Isi Keju yang Lumer

JawaPos.com - Jika menyukai camilan gurih dengan tekstur renyah di luar dan lumer di dalam, Cordon Bleu Bites wajib masuk daftar menu yang patut dicoba. Berbeda dengan cordon bleu klasik yang berukuran besar, versi ini dibuat dalam bentuk kecil sehingga lebih praktis disantap sebagai camilan, lauk, maupun bekal.

Resep ala @thecookwife menggunakan daging ayam cincang yang dipadukan dengan potongan chicken ham dan keju di bagian tengah. Balutan cornflakes membuat hasil akhirnya semakin renyah dan menggugah selera.

Perpaduan ayam cincang yang gurih, chicken ham yang lezat, dan keju yang meleleh di bagian tengah menciptakan cita rasa yang kaya dalam setiap gigitan. Lapisan cornflakes menghasilkan tekstur ekstra renyah sehingga camilan ini terasa semakin nikmat.

Selain mudah dibuat, ukurannya yang kecil juga cocok untuk bekal sekolah, sajian pesta, atau ide jualan frozen food.

Bahan-Bahan

500 gram daging ayam fillet, cincang halus

1/2 bungkus chicken ham, potong kecil

1 sdm tepung jagung (maizena)

2 sdm bumbu ayam serbaguna (chicken seasoning)

1 butir telur

Keju cheddar atau mozzarella, potong dadu

Cornflakes secukupnya, remukkan kasar

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Cordon Bleu Bites

1. Siapkan Adonan

Campurkan ayam cincang, chicken ham, tepung jagung, bumbu ayam, dan telur.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan terasa menyatu.

2. Bentuk Isian

Ambil sedikit adonan ayam.

Pipihkan di telapak tangan, lalu letakkan satu potong keju di bagian tengah.

Tutup kembali dengan adonan hingga keju tertutup rapat, kemudian bulatkan.

Lakukan hingga seluruh adonan habis.

3. Balut dengan Cornflakes

Gulingkan setiap bola ayam ke dalam cornflakes yang telah diremukkan hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

Tekan perlahan agar lapisan cornflakes menempel dengan baik.

4. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng Cordon Bleu Bites hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata.

Angkat lalu tiriskan.

5. Sajikan

Nikmati selagi hangat agar keju di dalamnya masih meleleh dan tekstur luarnya tetap renyah.

Gunakan cornflakes yang diremukkan kasar agar lapisan luar memiliki tekstur yang lebih crunchy.

Pastikan keju tertutup rapat oleh adonan ayam agar tidak bocor saat digoreng.

Goreng menggunakan api sedang supaya bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam matang sempurna.

Anda dapat menggunakan mozzarella untuk hasil yang lebih lumer atau cheddar untuk cita rasa yang lebih gurih.

Tambahkan lada hitam, bubuk paprika, oregano, atau parsley ke dalam adonan agar aromanya semakin kaya.

Jika ingin lebih praktis, Cordon Bleu Bites juga bisa dimasak menggunakan air fryer hingga berwarna keemasan.

Camilan ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi, bekal anak sekolah, teman bersantai, hingga menu pesta. Bentuknya yang mungil juga memudahkan untuk disimpan sebagai stok frozen food dan digoreng kapan saja.

Cordon Bleu Bites menghadirkan kombinasi ayam yang gurih, chicken ham yang lezat, keju yang lumer, dan balutan cornflakes yang renyah dalam satu gigitan. Dengan bahan sederhana dan langkah yang mudah, camilan ini layak menjadi salah satu menu favorit di rumah.