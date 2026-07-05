8 Bus Malam Jakarta–Purwokerto yang Banyak Dipilih Perantau Tahun 2026, Ada Sinar Jaya hingga DAMRI

JawaPos.com - Mencari bus malam untuk perjalanan Jakarta - Purwokerto yang nyaman untuk pulang kampung atau bepergian ke Banyumas? Ada banyak operator yang melayani rute ini setiap hari dengan pilihan kelas eksekutif, fasilitas lengkap, hingga titik keberangkatan yang tersebar di Jakarta.

Berdasarkan rangkuman daftar operator yang tersedia di platform pemesanan tiket bus online serta tingkat popularitas pencarian penumpang, sedikitnya ada delapan perusahaan otobus yang menjadi pilihan untuk perjalanan Jakarta–Purwokerto pada 2026.

Beberapa di antaranya bahkan menawarkan banyak jadwal keberangkatan setiap hari. Berikut daftar bus malam Jakarta–Purwokerto yang banyak dipilih perantau.

1. Sinar Jaya

Sinar Jaya menjadi salah satu operator paling populer di rute Jakarta–Purwokerto. Bus ini menawarkan sejumlah jadwal keberangkatan dari berbagai titik di Jakarta dengan kelas eksekutif dan tarif yang kompetitif.

Popularitasnya membuat Sinar Jaya kerap menjadi pilihan utama perantau menuju Purwokerto dan sekitarnya.

2. DAMRI

DAMRI juga melayani rute Jakarta–Purwokerto dengan keberangkatan dari kawasan Kemayoran. Sebagai operator milik negara, DAMRI saat ini memiliki jaringan yang luas dan armada antarkota yang mulai diperbarui begitu juga layanannya yang terus ditingkatkan kualitasnya.

3. Dewantara Ayu