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Rian Alfianto
Sabtu, 6 Juni 2026 | 23.03 WIB

7 Perbedaan Travel Premium dan DAMRI dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung, Mana yang Lebih Nyaman dan Hemat?

Armada bus DAMRI. (Redbus). - Image

Armada bus DAMRI. (Redbus).

JawaPos.com - Bagi penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak melanjutkan perjalanan ke Bandung, pilihan transportasi darat umumnya mengerucut pada dua layanan populer, yakni travel premium dan bus DAMRI. Keduanya sama-sama menawarkan perjalanan langsung menuju Bandung, tetapi memiliki perbedaan signifikan dari sisi layanan, harga, hingga tingkat kenyamanan.

Lantas, mana yang lebih cocok untuk kebutuhan perjalanan Anda?

Jawabannya bergantung pada prioritas masing-masing penumpang. Jika mengutamakan kepraktisan dengan layanan antar hingga depan rumah atau hotel, travel premium bisa menjadi pilihan terbaik. Namun jika ingin menekan biaya perjalanan dengan jadwal yang teratur dan tarif lebih ekonomis, DAMRI layak dipertimbangkan.

Berikut tujuh perbedaan utama travel premium dan DAMRI untuk rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandung.

1. Sistem Layanan dan Titik Jemput

Perbedaan paling mencolok terletak pada sistem layanan yang diberikan kepada penumpang.

Travel premium umumnya menerapkan sistem door-to-door, sehingga penumpang dapat dijemput maupun diantar langsung ke alamat tujuan tertentu, baik rumah, hotel, maupun lokasi lainnya di Bandung.

Sebaliknya, DAMRI menggunakan sistem point-to-point. Penumpang harus berangkat dan turun di titik resmi yang telah ditentukan, seperti Terminal Kebon Kawung atau kawasan Pasteur.

Bagi wisatawan yang membawa banyak barang atau baru pertama kali berkunjung ke Bandung, layanan door-to-door tentu memberikan kemudahan lebih.

2. Fleksibilitas Jadwal Keberangkatan

Travel premium menawarkan jadwal keberangkatan yang relatif fleksibel dengan banyak pilihan jam perjalanan setiap hari.

Sementara itu, DAMRI memiliki jadwal yang lebih terstruktur dan tetap. Layanan ini biasanya beroperasi mulai sekitar pukul 04.00 hingga 19.00 WIB dengan interval keberangkatan sekitar satu hingga dua jam sekali.

Editor: Sabik Aji Taufan
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