Jika Anda Berada di Pantai, Apa yang Pertama Kali Anda Lakukan? Jawabannya Bisa Ungkap Cara Anda Menerima Hal-Hal Baik dalam Hidup

JawaPos.com - Perilaku tertentu sering kali menjadi cerminan dari kepribadian Anda.



Sebagai contohnya saat Anda berada di pantai, apa yang pertama kali Anda lakukan bisa mengungkap cara Anda menerima hal-hal baik dalam hidup.



Dilansir JawaPos.com dari antoninapanek pada Rabu (3/6), ini arti dibalik apa yang Anda lakukan pertama kali saat tiba di pantai.



1. Berdiri Diam di Air Dangkal



Jika Anda langsung masuk, kemudian berhenti dan membiarkan air mengelilingi kaki Anda.



Lalu, Anda hanya merasakannya tanpa melangkah lebih jauh atau kembali, maka Anda mampu hadir sepenuhnya.



Kualitas ini membuat Anda lebih mudah mengenali dan menghargai hal-hal baik dalam hidup, meski sering kali datang dalam bentuk sederhana.



Anda mudah merasa puas dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari.



2. Langsung Berlari Masuk



Jika Anda langsung berlari masuk ke dalam air sebelum Anda selesai memandang pantai, maka Anda mampu merasakan kebahagiaan atau hal-hal baik tanpa harus menunggu semuanya berjalan sempurna.



3. Perlahan Berjalan Masuk



Jika langkah Anda selangkah demi selangkah tanpa ragu dan juga tidak terburu-buru memasuki air, berarti Anda menerima hal-hal baik dalam hidup dengan cara dan kecepatan Anda sendiri.



Tentunya, kecepatan itu tepat untuk Anda.



Anda lebih senang menjalaninya sesuai ritme pribadi daripada terburu-buru.



Anda percaya bahwa setiap pengalaman positif akan berkembang dengan baik saat dijalani sesuai ritme Anda sendiri.



4. Duduk di Pasir dan Memandang Air



Jika Anda hanya duduk di pasir sembari memandang deburan ombak saat berada di pantai, ketahuilah kalau duduk itu pilihan, bukan ruang tunggu untuk keputusan sebenarnya.



Jadi, ketika Anda menemukan sesuatu yang luar biasa, pertama kali yang Anda lakukan adalah diam di depannya.



Membiarkan diri Anda sepenuhnya hadir terlebih dahulu sebelum Anda bergerak ke arahnya.



Ada rasa hormat yang tidak selalu dimiliki oleh para pelari atau pejalan kaki.