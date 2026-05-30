19 Wisata Pantai di Blitar dengan Pasir dan Tebing yang Punya Daya Tarik Sendiri, Cocok Buat Liburan!

JawaPos.com – Blitar adalah kota yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia sehingga memiliki banyak wisata pantai yang memukau.

Berbagai pilihan pantai tersebar di kawasan selatan kota ini, mulai dari pantai populer hingga pantai tersembunyi yang masih sangat alami.

Setiap pantainya menawarkan keunikan tersendiri, dari pasir putih bersih, pasir hitam, bebatuan karang, hingga air terjun di bibir pantai.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (30/5), berikut 19 rekomendasi tempat wisata pantai buat liburan di Blitar.

Baca Juga: 12 Wisata Air Terjun di Blitar yang Sering Jadi Pilihan Liburan Keluarga

1. Pantai Jolosutro

Pantai Jolosutro adalah sebuah teluk yang dikelilingi bukit batu terjal berlokasi di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, sekitar 45 menit dari pusat kota.

Kondisi alam sekitarnya sangat memukau dengan deretan bukit batu yang di beberapa bagian ditumbuhi tanaman hijau yang menyegarkan mata.

2. Pantai Tambakrejo

Pantai Tambakrejo adalah pantai paling populer di kota ini yang berlokasi di Kecamatan Wonotirto, sekitar satu jam berkendara ke arah selatan dari pusat kota.