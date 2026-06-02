8 Cara ke Pakuwon Trade Center dari Surabaya Selatan Naik Transportasi Umum, Praktis dan Bisa Pilih Rute Termurah

Ilustrasi Pakuwon Trade Center. (Pakuwon Jati).

JawaPos.com - Bagi Kamu yang ingin pergi ke Pakuwon Mall atau Pakuwon Trade Center (PTC) dari wilayah Surabaya Selatan, ada banyak pilihan transportasi umum yang bisa digunakan. Mulai dari Trans Semanggi Suroboyo, Suroboyo Bus, feeder WiraWiri, hingga angkutan kota dan transportasi online.

Rute menuju kawasan Pakuwon Mall di Surabaya Barat kini semakin mudah dijangkau karena konektivitas transportasi publik terus bertambah. Penumpang dari area Ahmad Yani, Purabaya, Gayungan, Ketintang, hingga Rungkut bisa memilih jalur paling praktis sesuai titik keberangkatan.

Berikut 8 cara menuju Pakuwon Mall dari Surabaya Selatan yang bisa Kamu pilih. 1. Naik Trans Semanggi Suroboyo Koridor K2L Langsung ke PTC

Pilihan paling praktis adalah menggunakan Trans Semanggi Suroboyo Koridor 2L. Jalur ini menghubungkan kawasan Raya Lidah Wetan hingga Karang Menjangan dan ITS.

Jika Kamu berada di sekitar jalan protokol utama Surabaya Selatan atau dekat Terminal Purabaya, cukup naik armada koridor ini menuju Surabaya Barat. Bus akan berhenti langsung di Halte Pakuwon Mall atau PTC sehingga tidak perlu transit tambahan.

Rute ini cocok bagi penumpang yang ingin perjalanan lebih simpel dan minim perpindahan armada.

2. Transit dari Terminal Intermoda Joyoboyo

Alternatif lain adalah menuju Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) terlebih dahulu. Dari kawasan Surabaya Selatan, Kamu bisa mencari akses transportasi menuju terminal tersebut.