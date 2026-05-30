10 Cafe Paling Cozy di Malang: Menunya Beragam dan Atmosfernya Hangat untuk Semua Kalangan

JawaPos.Com - Malang menjadi salah satu kota yang selalu berhasil menghadirkan suasana nyaman bagi siapa saja yang datang berkunjung.

Udara yang sejuk, lingkungan kota yang relatif tenang, serta banyaknya tempat nongkrong dengan konsep menarik membuat Malang memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi pencinta kuliner dan coffee shop.

Tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati makanan dan minuman, cafe-cafe di Malang kini juga berkembang menjadi ruang berkumpul, tempat bekerja, hingga lokasi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat.

Perkembangan industri kuliner di Malang membuat banyak cafe menghadirkan konsep yang semakin kreatif dan nyaman.

Mulai dari desain modern minimalis, nuansa industrial yang elegan, hingga cafe dengan sentuhan taman hijau yang menenangkan bisa ditemukan di berbagai sudut kota.

Menariknya, sebagian besar cafe tersebut tidak hanya menawarkan kopi berkualitas, tetapi juga memiliki pilihan menu makanan yang lengkap sehingga cocok untuk berbagai kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi cafe paling cozy di Malang yang nyaman dengan suasana hangat dan menu yang beragam.

1. The Grove Cafe Malang

The Grove Cafe Malang menjadi salah satu cafe yang cukup populer bagi pencinta tempat nongkrong dengan suasana elegan dan nyaman di Kota Malang.

Cafe ini mengusung konsep modern yang dipadukan dengan sentuhan natural melalui kehadiran berbagai tanaman hijau di beberapa sudut ruangan.

Interiornya didominasi nuansa hangat dan estetik sehingga menciptakan suasana yang cocok untuk makan bersama keluarga, berkumpul dengan teman, maupun menikmati waktu santai bersama pasangan.

Saat malam hari, pencahayaan yang hangat membuat suasana cafe terasa semakin nyaman dan menenangkan.

Area duduk yang luas juga memberikan keleluasaan bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu lebih lama tanpa merasa sempit.

Tidak sedikit pengunjung yang datang untuk sekadar menikmati kopi sambil berbincang santai atau mengerjakan pekerjaan karena suasananya yang mendukung.