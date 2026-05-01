Akses Makin Mudah, Ini 7 Pantai Hidden Gem di Jalur Lintas Selatan Blitar–Tulungagung yang Wajib Dikunjungi

Ilustrasi Pantai Gemah, Tulungagung (Instagram @wildanalzuhdi).

JawaPos.com - Libur panjang Hari Buruh Internasional atau May Day pada akhir pekan ini membuat banyak masyarakat memutuskan untuk 'kabur sejenak' dari iruk pikuk kota besar. Ada yang mudik ke kampung halaman, ada yang memilih jalan-jalan cari pemandangan alam.

Salah satunya mungkin yang melintasi Jalur Lintas Selatan (JLS) di pesisir selatan Jawa Timur. Jalur tersebut kini tak lagi sekadar proyek ambisius.

Di wilayah Blitar hingga Tulungagung yang sudah tembus, ruas sepanjang sekitar 62 kilometer itu mulai tersambung rapi, membuka akses ke deretan pantai yang sebelumnya terasa jauh dan tersembunyi.

Kini, perjalanan menyusuri garis pantai selatan bukan cuma lebih cepat, tapi juga penuh kejutan visual, dari hutan cemara, tebing karang, hingga hamparan pasir yang beragam warna.

Bagi kamu yang mencari alternatif liburan selain Bali atau destinasi mainstream, kawasan JLS Blitar–Tulungagung layak masuk wishlist. Berikut 7 pantai hidden gem yang bisa kamu jelajahi dalam satu rute perjalanan.

1. Pantai Gemah, Favorit dengan Akses Paling Ramah

Pantai ini bisa dibilang gerbang wisata JLS Tulungagung. Jalan menuju lokasi sudah mulus, bahkan bisa dilalui kendaraan pribadi tanpa drama. Sesampainya di sana, kamu akan disambut hamparan pasir cokelat yang luas, berpadu dengan deretan pohon cemara udang yang bikin suasana teduh.

Pantai Gemah cocok untuk wisata keluarga. Aktivitas seperti naik ATV, bermain pasir, atau sekadar duduk santai menikmati angin laut jadi daya tarik utamanya.

2. Pantai Dlodo, Garis Pantai Panjang yang Dramatis

Berjarak tak terlalu jauh dari Gemah, Pantai Dlodo menawarkan suasana yang berbeda. Garis pantainya panjang, sekitar 2 kilometer. dengan pasir berwarna keabu-abuan yang memberi kesan eksotis.

Yang menarik, ada aliran sungai payau yang membelah area pantai sebelum bermuara ke laut. Spot ini sering jadi favorit untuk foto karena lanskapnya unik dan jarang ditemui di pantai lain.

3. Pantai Molang, Batas Dua Kabupaten dengan Pesona Liar

Pantai Molang berada di perbatasan Tulungagung dan Blitar. Karakter pantainya lebih 'liar', dengan ombak yang cukup kuat dan pasir putih yang kontras dengan birunya laut.