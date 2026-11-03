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Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 4 November 2026 | 01.06 WIB

Jadwal Kapal Manokwari-Jayapura November 2026, Ada 4 Pilihan Keberangkatan

Ilustrasi KM Sinabung. (KlikMaluku) - Image

Ilustrasi KM Sinabung. (KlikMaluku)

JawaPos.com - Ada empat pilihan jadwal kapal dari Manokwari menuju Jayapura selama November 2026 yang bisa dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan untuk bepergian melalui jalur laut.

Keberangkatan tersedia pada 12, 13, 14, dan 28 November menggunakan KM Gunung Dempo, KM Sinabung, serta KM Dobonsolo. Harga tiket untuk seluruh pilihan kapal tersebut tercatat Rp347 ribu, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 1 hari 21 jam.

Rute Manokwari-Jayapura sendiri menjadi salah satu jalur transportasi laut penting di wilayah Papua. Selain menghubungkan dua kota besar di pesisir utara Papua, perjalanan ini juga menawarkan pengalaman menikmati bentang alam laut dan gugusan pulau di kawasan timur Indonesia.

Bagi calon penumpang yang sedang merencanakan perjalanan ke Jayapura, mengetahui jadwal keberangkatan menjadi hal penting agar bisa menyesuaikan waktu perjalanan dan mempersiapkan kebutuhan selama berada di kapal.

Jadwal Kapal Manokwari-Jayapura November 2026

Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia, terdapat tiga kapal Pelni yang melayani rute Manokwari-Jayapura sepanjang November 2026. Berikut pilihan tanggal keberangkatannya.

Keberangkatan pertama tersedia pada 12 November 2026 menggunakan KM Gunung Dempo. Kapal ini menawarkan harga tiket sebesar Rp 347 ribu.

Selanjutnya, penumpang bisa memilih KM Sinabung yang dijadwalkan berangkat pada 13 November 2026. Harga tiketnya juga sebesar Rp 347 ribu.

Sehari kemudian, tepatnya 14 November 2026, tersedia KM Dobonsolo untuk perjalanan menuju Jayapura. Penumpang perlu menyiapkan biaya tiket sebesar Rp 347 ribu.

Sementara itu, bagi yang belum bisa melakukan perjalanan pada pertengahan bulan, KM Gunung Dempo kembali melayani rute tersebut pada 28 November 2026. Harga tiket yang tercantum tetap Rp 347 ribu.

Dengan empat pilihan keberangkatan tersebut, calon penumpang memiliki sejumlah alternatif untuk menyesuaikan perjalanan dengan agenda masing-masing.

Editor: Estu Suryowati
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