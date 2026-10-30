Prediksi Skor Villarreal vs Espanyol: Kapal Selam Kuning Bidik Kemenangan Ketiga, Tamu Terpuruk

Villarreal memburu kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Espanyol di Estadio de la Cerámica dalam lanjutan La Liga. (Villarreal)
JawaPos.com — Villarreal diprediksi mengalahkan Espanyol 2-0 saat menjamu tim asal Catalunya tersebut di Estadio de la Cerámica pada Sabtu (31/10/2026) pukul 03.00 WIB, dengan modal dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik.
Pertandingan ini menjadi kesempatan Kapal Selam Kuning memperbaiki posisi ke-10 klasemen La Liga sekaligus menambah tekanan kepada tamunya yang terpuruk di zona degradasi.
Kondisi kedua kesebelasan menjelang pertandingan memperlihatkan perbedaan cukup mencolok, terutama dari hasil terbaru mereka.
Villarreal kembali menemukan momentum positif, sementara Espanyol datang dengan persoalan performa dan kekosongan kursi pelatih setelah pemecatan Manolo Gonzalez.
Meski demikian, prediksi skor Villarreal vs Espanyol tetap perlu mempertimbangkan sejumlah pemain yang absen.
Tuan rumah kehilangan gelandang penting akibat skorsing, sedangkan tim tamu masih memiliki penyerang produktif yang berpotensi mengganggu pertahanan lawan.
Villarreal lebih diunggulkan karena memenangi dua pertandingan terakhir dan memiliki catatan pertemuan yang sangat dominan atas Espanyol.
Pasukan Inigo Perez mengalahkan Valencia 2-1 di La Liga sebelum menghajar Manacor lima gol tanpa balas pada ajang Copa del Rey.
Dua kemenangan tersebut memberikan respons positif setelah kekalahan menyakitkan 3-4 dari Liverpool di Liga Champions pada 20 Oktober.
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