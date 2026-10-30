Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.23 WIB

Prediksi Skor Villarreal vs Espanyol: Kapal Selam Kuning Bidik Kemenangan Ketiga, Tamu Terpuruk

Villarreal memburu kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Espanyol di Estadio de la Cerámica dalam lanjutan La Liga. (Villarreal) - Image

Villarreal memburu kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Espanyol di Estadio de la Cerámica dalam lanjutan La Liga. (Villarreal)

JawaPos.com — Villarreal diprediksi mengalahkan Espanyol 2-0 saat menjamu tim asal Catalunya tersebut di Estadio de la Cerámica pada Sabtu (31/10/2026) pukul 03.00 WIB, dengan modal dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Kapal Selam Kuning memperbaiki posisi ke-10 klasemen La Liga sekaligus menambah tekanan kepada tamunya yang terpuruk di zona degradasi.

Kondisi kedua kesebelasan menjelang pertandingan memperlihatkan perbedaan cukup mencolok, terutama dari hasil terbaru mereka.

Villarreal kembali menemukan momentum positif, sementara Espanyol datang dengan persoalan performa dan kekosongan kursi pelatih setelah pemecatan Manolo Gonzalez.

Meski demikian, prediksi skor Villarreal vs Espanyol tetap perlu mempertimbangkan sejumlah pemain yang absen.

Tuan rumah kehilangan gelandang penting akibat skorsing, sedangkan tim tamu masih memiliki penyerang produktif yang berpotensi mengganggu pertahanan lawan.

Mengapa Villarreal Lebih Diunggulkan atas Espanyol?

Villarreal lebih diunggulkan karena memenangi dua pertandingan terakhir dan memiliki catatan pertemuan yang sangat dominan atas Espanyol.

Pasukan Inigo Perez mengalahkan Valencia 2-1 di La Liga sebelum menghajar Manacor lima gol tanpa balas pada ajang Copa del Rey.

Dua kemenangan tersebut memberikan respons positif setelah kekalahan menyakitkan 3-4 dari Liverpool di Liga Champions pada 20 Oktober.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Villarreal vs Espanyol: Analisis Kekuatan dan Prediksi Skor La Liga - Image
Sepak Bola Dunia

Villarreal vs Espanyol: Analisis Kekuatan dan Prediksi Skor La Liga

Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.15 WIB

PSG dan Liverpool Sempurna di Liga Champions, Hasil Lengkap Matchday 3 Ada Kejutan - Image
Sepak Bola Dunia

PSG dan Liverpool Sempurna di Liga Champions, Hasil Lengkap Matchday 3 Ada Kejutan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15.15 WIB

Liverpool vs Villarreal: Ronald Araujo Paham Kekuatan Tim Lawan - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool vs Villarreal: Ronald Araujo Paham Kekuatan Tim Lawan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.23 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore