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Penulis: Rian Alfianto
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.25 WIB

Pilihan Kapal Ambon-Dobo: Jadwal, Harga Tiket, dan Alasan Waktu Tempuhnya Bisa Berbeda-beda

Ilustrasi KM Labobar. (InfoFakfak). - Image

Ilustrasi KM Labobar. (InfoFakfak).

JawaPos.com - Perjalanan laut dari Ambon menuju Dobo, Kepulauan Aru, Maluku, bisa memakan waktu mulai dari 1 hari 9 jam hingga 3 hari. Panjangnya perjalanan bergantung pada kapal dan rute yang dipilih.

Pada November 2026, calon penumpang dapat mempertimbangkan KM Labobar, KM Tatamailau, atau KM Leuser. Selain harga tiket, jumlah pelabuhan singgah menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum menentukan perjalanan.

KM Labobar menawarkan waktu tempuh relatif singkat, yakni sekitar 1 hari 9 jam. Sementara itu, KM Tatamailau membutuhkan waktu sekitar 1 hari 22 jam dan KM Leuser sekitar 3 hari. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pola pelayaran, jumlah pelabuhan yang disinggahi, serta kondisi operasional kapal selama perjalanan.

Bagi penumpang yang hendak bepergian ke Dobo untuk keperluan keluarga, pekerjaan, maupun wisata, memahami perbedaan jadwal kapal Ambon-Dobo dapat membantu menyusun rencana perjalanan dengan lebih matang.

Jadwal dan Harga Tiket Kapal Ambon-Dobo November 2026

Ada beberapa pilihan kapal untuk perjalanan dari Ambon menuju Dobo pada November 2026. Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia, berikut rincian keberangkatan, harga tiket, dan estimasi waktu tempuhnya.

1. KM Tatamailau

KM Tatamailau dijadwalkan berangkat dari Ambon menuju Dobo pada 2 November 2026. Harga tiket yang tercantum sebesar Rp 387 ribu, dengan estimasi perjalanan sekitar 1 hari 22 jam.

Dibandingkan KM Labobar, perjalanan menggunakan KM Tatamailau membutuhkan waktu sekitar 13 jam lebih lama. Selisih tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi penumpang yang memiliki agenda lanjutan setibanya di Dobo.

2. KM Labobar, keberangkatan 3 November

Editor: Diar Candra
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