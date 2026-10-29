IRGC: Tiga Kapal Tanker Tabrak Ranjau di Selat Hormuz Meski AS Klaim Sudah Bersihkan

Sebuah perahu kecil berlayar melewati kapal kargo dan kapal komersial lainnya yang berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran, Rabu, 5 Agustus 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)
JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, tiga kapal tanker dikabarkan menghantam ranjau di Selat Hormuz, meski Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengeklaim bahwa jalur tersebut telah dibersihkan.
"Selama 24 jam terakhir, tiga kapal tanker yang melanggar batas menabrak ranjau dan terbakar selagi melintasi rute selatan Selat Hormuz, rute yang dilarang [oleh Iran]," demikian pernyataan kantor pers IRGC, dilansir dari Antara, Kamis (29/10).
Militer Iran menyebut ketiga kapal tersebut telah menonaktifkan sistem radar dan navigasi mereka dan juga mengabaikan peringatan yang dikeluarkan Angkatan Laut IRGC.
Pada 28 Februari, AS dan Israel menyerang sejumlah target di Iran, termasuk di Ibu Kota Teharan, yang memicu aksi balasan dari pihak Iran.
Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri permusuhan, namun tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling serang. Hingga saat ini, konflik AS-Iran belum terselesaikan.
Permusuhan AS-Iran telah menyebabkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz nyaris terhenti total. Selat ini merupakan jalur vital bagi pasokan global minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair (LNG). Akibatnya, harga bahan bakar di sebagian besar negara mengalami lonjakan.
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