Rayakan HUT ke-3, Bagikan Cabin Points hingga Tiket Pesawat Gratis

Merayakan ulang tahun ke-3 pada 22 Oktober 2026, BookCabin menghadirkan promo perjalanan, giveaway Cabin Points, hingga pengalaman terbang spesial bersama Super Air Jet. (Dok. IST)
JawaPos.com – Platform pemesanan tiket pesawat BookCabin merayakan hari jadi ketiga pada 22 Oktober 2026 dengan menghadirkan beragam program spesial. Mulai promo perjalanan, giveaway puluhan ribu Cabin Points, hingga penerbangan khusus bersama Super Air Jet disiapkan untuk mengapresiasi pelanggan.
Sejak diluncurkan pada Oktober 2023, BookCabin berupaya mempermudah masyarakat dalam merencanakan perjalanan. Perayaan tahun ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk berbagi apresiasi sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengguna layanan.
Salah satu program yang dihadirkan dalam perayaan ulang tahun ketiga BookCabin adalah promo spesial perjalanan. Melalui program tersebut, pelanggan berkesempatan menikmati berbagai penawaran untuk merencanakan perjalanan berikutnya.
BookCabin juga menggelar giveaway melalui Instagram. Pelanggan diajak membagikan cerita dan pengalaman perjalanan bersama BookCabin selama tiga tahun terakhir, termasuk momen menjelajahi destinasi baru maupun bepergian bersama orang-orang terdekat.
Sebanyak 30 pelanggan terpilih akan mendapatkan masing-masing 50.000 Cabin Points. Poin tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi di platform BookCabin.
Perayaan ulang tahun ketiga BookCabin turut diramaikan melalui pengalaman penerbangan spesial menggunakan salah satu penerbangan Super Air Jet.
Dalam penerbangan tersebut, BookCabin menyiapkan hadiah ulang tahun untuk seluruh 180 penumpang. Langkah ini menjadi bentuk apresiasi perusahaan kepada pelanggan yang turut meramaikan perjalanan bisnis BookCabin selama tiga tahun terakhir.
Tak hanya itu, BookCabin juga menyiapkan tiga tiket penerbangan domestik dengan rute bebas pilih sebagai hadiah utama. Program ini diharapkan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi para penumpang.
Managing Director BookCabin Felix Kurniawan mengatakan, memasuki tahun ketiga, perusahaan ingin terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan apresiasi kepada pelanggan yang telah mempercayakan kebutuhan perjalanan mereka kepada BookCabin.
“Memasuki tahun ketiga, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang telah mempercayai BookCabin untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka. Kami merayakan momen ini dengan menghadirkan berbagai program spesial, mulai dari promo dan giveaway hingga special flight, sebagai bentuk terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan," ungkap Felix.
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Jawa Pos
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