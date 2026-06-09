Respons BookCabin Soal Rencana Delisting Akomodasi Ilegal: Semua Mitra Kami Sudah Lolos Verifikasi!

JawaPos.com - Rencana pemerintah mencoret (delisting) sekitar 1.600 akomodasi alternatif dari platform Online Travel Agent (OTA) karena belum mengantongi izin usaha, menyita perhatian pelaku industri pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro memastikan seluruh mitra pada BookCabin, OTA di bawah naungan Lion Group, sudah terverifikasi.

Menurutnya, seluruh mitra akomodasi maupun layanan perjalanan wisata yang bekerja sama dengan platform BookCabin telah melalui proses seleksi administrasi dan verifikasi secara komprehensif.

"Jadi, mitra kami, yakni hotel dan jejaringnya berdasarkan kelas-kelasnya itu kerjasama dengan kami pun kami juga harus memverifikasi mereka," ujarnya dalam acara BookCabin Travel Fair di Surabaya, Senin (8/6) kemarin.

Danang menjelaskan kerja sama antara BookCabin dan para mitra dilakukan melalui skema business to business (B2B). Platform menyeleksi akomodasi sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran pelanggan.

"Kami juga menyesuaikan dengan tanggapan dari pasar. Ada kategori pelanggan yang butuh hotel bintang tiga, bintang empat, bintang lima. Itu kan sesuai dengan masing-masing budget-nya si pelanggan," ucap Danang.

"Dan yang paling penting, kami juga mengkaji hotel ini secara bersama-sama. Kami dan para mitra tour and travel, pelaku wisata, hotel, dan restoran itu sama-sama memberikan kepercayaan," lanjutnya

Danang menegaskan BookCabin telah menerapkan proses penelusuran dan verifikasi menyeluruh terhadap calon mitra maupun penyedia layanan perjalanan sebelum bergabung dalam ekosistem bisnis perusahaan.

"Sudah kami lakukan dari awal ketika merilis BookCabin, verifikasi lebih awal, dan jejaring Lion Group di berbagai kota juga sama. Jadi, kita melihatnya itu berdasarkan tren perjalanan, sesuai kebutuhan budget," terang Danang.