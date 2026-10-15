7 Tips Naik Kereta Jakarta-Merak, Jangan Sampai Ketinggalan Sambungan di Rangkasbitung

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Merak, Banten, bisa menjadi pilihan transportasi hemat untuk menuju Pelabuhan Merak maupun berwisata ke pantai di sekitarnya. Dengan menggabungkan KRL Commuter Line dan Commuter Line Merak, penumpang bisa menempuh perjalanan dengan biaya mulai sekitar Rp 11.000, di luar ongkos menuju stasiun keberangkatan dan transportasi lanjutan.

Meski relatif terjangkau, perjalanan menggunakan kereta dari Jakarta ke Merak membutuhkan perencanaan yang cermat. Penumpang harus berganti kereta di Stasiun Rangkasbitung, sedangkan jadwal kereta lanjutan tidak tersedia sesering KRL Jabodetabek.

Karena itu, memahami jadwal keberangkatan, membeli tiket kereta lokal lebih awal, dan menyediakan waktu transit yang cukup menjadi hal penting sebelum berangkat. Berikut tujuh tips naik kereta Jakarta-Merak agar perjalanan lebih nyaman dan tidak terkendala.

1. Pahami Rute Kereta Jakarta-Merak dan Lokasi Transit

Perjalanan kereta dari Jakarta menuju Merak umumnya dilakukan dalam dua tahap, yakni menggunakan KRL Commuter Line menuju Rangkasbitung, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Commuter Line Merak menuju Stasiun Merak.

Jika berangkat dari Jakarta, penumpang dapat menuju Stasiun Tanah Abang terlebih dahulu. Dari sana, perjalanan dilanjutkan menggunakan KRL tujuan Rangkasbitung.

Setelah tiba di Stasiun Rangkasbitung, penumpang perlu berpindah ke kereta Commuter Line Merak untuk melanjutkan perjalanan menuju Banten bagian barat.

Tarif KRL Jabodetabek bergantung pada jarak perjalanan, sedangkan tarif Commuter Line Merak dalam informasi yang menjadi acuan perjalanan ini sebesar Rp3.000. Dengan perkiraan ongkos KRL sekitar Rp 8.000, total biaya kedua perjalanan tersebut mulai Rp 11.000.

Namun, angka itu belum termasuk ongkos dari stasiun keberangkatan menuju Tanah Abang maupun transportasi setelah tiba di Merak. Tarif dan ketentuan perjalanan juga perlu diperiksa kembali sebelum berangkat.