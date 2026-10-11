Pemulihan Desa Adat Sade: Membangun Kembali Ekonomi dan Pariwisata

JawaPos.com - Pemulihan Desa Adat Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilakukan dengan membangun kembali rumah adat dan sejumlah fasilitas publik yang terdampak kebakaran. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas pariwisata sekaligus mengembalikan mata pencaharian warga yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

Kebakaran yang melanda kawasan wisata budaya masyarakat Sasak tersebut sempat mengganggu aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi warga. Sejumlah fasilitas yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat sekaligus mendukung kegiatan wisata perlu dibangun kembali agar desa adat itu dapat kembali beraktivitas.

Dalam proses pemulihan, pembangunan mencakup empat unit rumah adat, gapura desa, balai pertemuan, serta pusat ibadah masyarakat. Infrastruktur tersebut tidak hanya menjadi bagian dari lingkungan permukiman, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pemulihan fasilitas di Desa Adat Sade menjadi penting karena aktivitas ekonomi warga berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Pengrajin tenun, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pengelola homestay bergantung pada kegiatan wisata yang berlangsung di desa tersebut.

Ketika kunjungan wisata terganggu akibat bencana, pendapatan kelompok masyarakat tersebut ikut berisiko terdampak. Karena itu, pemulihan tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga perlu memastikan warga dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan.

Pemulihan Desa Sade Tak Cukup dengan Membangun Rumah Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pemulihan Desa Adat Sade perlu diarahkan pada keberlanjutan ekonomi masyarakat, bukan hanya perbaikan fisik pasca kebakaran.

“Membangkitkan Desa Sade bukan sekadar merenovasi bangunan, melainkan menghidupkan kembali rantai ekonomi warga. Pariwisata halal yang beretika harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat,” kata Anggoro.

Menurut dia, aktivitas pariwisata perlu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal. Wisatawan yang datang diharapkan tidak hanya menikmati kekayaan budaya Sasak, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian warga melalui pembelian produk lokal dan penggunaan jasa masyarakat.