7 Pilihan Travel Jurusan Bandung–Kuningan, Tarif Mulai Rp 80 Ribu

DAMRI KSPN (Instagram @damriindonesia)
JawaPos.com - Bepergian dari Bandung menuju Kuningan, Jawa Barat, kini semakin praktis dengan beragam pilihan layanan travel dan shuttle. Tarifnya cukup bervariasi, mulai dari sekitar Rp 80 ribu hingga Rp 200 ribu, tergantung operator, fasilitas kendaraan, serta lokasi keberangkatan dan tujuan.
Bagi wisatawan maupun masyarakat yang hendak pulang kampung, setidaknya terdapat tujuh operator transportasi yang bisa dipertimbangkan. Yakni DAMRI, Bhinneka Shuttle, Jackal Holidays, Urbans Travel, Baraya Travel, Arnes Shuttle, dan RedWhite Star
Namun, tidak semuanya memiliki kepastian layanan langsung menuju Kuningan sehingga calon penumpang perlu memeriksa rute sebelum memesan tiket. Perjalanan darat Bandung–Kuningan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3–4 jam dalam kondisi lalu lintas lancar.
Kehadiran Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan perjalanan lebih efisien dibandingkan melewati sejumlah ruas jalan konvensional.
Pilihan transportasi ini juga menarik bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan wisata Kuningan, terutama sejumlah destinasi alam di sekitar kaki Gunung Ciremai. Penumpang dapat memilih lokasi pemberhentian yang paling dekat dengan tujuan agar tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan terlalu besar.
Lantas, apa saja pilihan travel Bandung–Kuningan, berapa harga tiketnya, dan operator mana yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan? Berikut sejumlah layanan transportasi yang dapat menjadi referensi perjalanan dari Bandung menuju Kuningan.
1. DAMRI, Alternatif Ekonomis dengan Tarif Sekitar Rp 80 Ribu
Bagi penumpang yang mengutamakan penghematan biaya perjalanan, DAMRI menjadi salah satu alternatif transportasi Bandung–Kuningan yang patut dipertimbangkan.
Operator transportasi milik negara tersebut tercantum memiliki layanan Bandung–Kuningan melalui jalur Tol Cisumdawu dengan perkiraan tarif sekitar Rp 80.000 per penumpang.
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