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Rian Alfianto
Rabu, 30 September 2026 | 00.28 WIB

5 Travel Bandung-Tasikmalaya dengan Jadwal Lengkap & Tarif Terjangkau

Ilustrasi armada shuttle Urban Travel. (Redbus). - Image

Ilustrasi armada shuttle Urban Travel. (Redbus).

JawaPos.com - Perjalanan dari Bandung ke Tasikmalaya bisa dilakukan menggunakan travel dengan pilihan jadwal yang cukup beragam. Mulai dari keberangkatan dini hari hingga malam. Tarifnya juga bervariasi, mulai Rp 115 ribu, tergantung operator, titik keberangkatan, tujuan di Tasikmalaya, dan layanan yang dipilih.

Bagi kamu yang ingin bepergian tanpa harus mengemudi sendiri melewati jalur selatan Jawa Barat, travel menjadi salah satu pilihan praktis. Sejumlah operator melayani rute Bandung-Tasikmalaya dari beberapa titik seperti Pasteur, Cileunyi, Buahbatu, Dipatiukur hingga Cimahi.

Jarak Bandung-Tasikmalaya sekitar 110-120 kilometer. Dengan kendaraan darat, perjalanan umumnya membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam, bergantung kondisi lalu lintas, terutama di kawasan Nagreg dan Limbangan. Berikut sejumlah pilihan travel Bandung-Tasikmalaya yang bisa menjadi pertimbangan perjalanan.

1. City Trans Utama

City Trans Utama menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang membutuhkan banyak opsi waktu keberangkatan. Travel ini melayani perjalanan dari sejumlah titik di Bandung, antara lain Cileunyi, Buahbatu, Pasteur dan Dipatiukur, menuju beberapa wilayah di Tasikmalaya.

Jadwal keberangkatan tersedia sejak dini hari sekitar pukul 03.00 WIB hingga malam sekitar pukul 21.45 WIB. Jarak antarjadwal keberangkatan kurang lebih dua jam, sehingga penumpang memiliki lebih banyak pilihan waktu dibandingkan operator dengan jadwal terbatas.

Harga tiket City Trans Utama sekitar Rp115 ribu. Pilihan ini bisa dipertimbangkan oleh penumpang yang ingin berangkat pagi-pagi sekali maupun mereka yang baru memiliki waktu perjalanan pada malam hari.

2. Aragon Shuttle

Pilihan berikutnya adalah Aragon Shuttle yang melayani perjalanan dari kawasan Pasteur, Bandung, menuju Indihiang, Tasikmalaya.

Editor: Diar Candra
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