Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Selasa, 22 September 2026 | 14.17 WIB

Hotel Tateyama di Alpen Jepang Tutup setelah 54 Tahun, Nasib Bangunannya Belum Diputuskan

Foto yang diambil pada 23 Agustus 2026 memperlihatkan Hotel Tateyama di Tateyama, Prefektur Toyama. (Kyodo) - Image

Foto yang diambil pada 23 Agustus 2026 memperlihatkan Hotel Tateyama di Tateyama, Prefektur Toyama. (Kyodo)

JawaPos.com - Hotel Tateyama, penginapan ikonik di kawasan Pegunungan Alpen Utara Jepang, resmi tutup setelah beroperasi selama 54 tahun. Hotel yang menjadi salah satu penanda bagi wisatawan di jalur pegunungan terkenal Jepang itu telah melayani hampir 1,7 juta tamu sejak dibuka pada 1972.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (22/9), Hotel Tateyama berada di Murodo, titik tertinggi Jalur Alpen Tateyama Kurobe, pada ketinggian 2.450 meter di atas permukaan laut. Hotel tersebut mengakhiri operasionalnya pada akhir Agustus 2026.

Murodo juga dikenal sebagai lokasi salah satu atraksi utama jalur tersebut, yaitu koridor salju "Yuki no Otani". Setiap musim semi, proses pembersihan jalan dari timbunan salju tebal menghasilkan dinding salju yang dapat mencapai hampir 20 meter. Pengunjung bisa berjalan melewati jalur sepanjang sekitar 500 meter hingga awal musim panas.

Hotel Tateyama dibuka pada 1972, setahun setelah Jalur Alpen Tateyama Kurobe beroperasi secara penuh. Bangunan tersebut dikenal dengan atap berwarna merah yang menjadi penanda bagi pengunjung ketika menjelajahi kawasan pegunungan.

Hotel berlantai enam itu terintegrasi dengan Terminal Murodo, pusat transportasi yang melayani bus pegunungan dan berbagai layanan lainnya. Hotel tersebut memiliki 81 kamar dengan kapasitas hingga 260 tamu.

Bangunannya dirancang oleh mendiang arsitek Masachika Murata, yang juga merancang sejumlah karya lain, termasuk Stadion Taman Olimpiade Komazawa di Tokyo.

Dirancang Menghadapi Cuaca Ekstrem

Hotel Tateyama dibangun untuk menghadapi kondisi cuaca berat di wilayah dataran tinggi. Atap bangunan dirancang dengan sudut dan dimensi tertentu untuk memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari yang tersedia.

Struktur beton juga dipasang di sekitar jendela untuk melindungi bangunan dari angin kencang dan timbunan salju tebal.

Di bagian interior, hotel masih mempertahankan banyak suasana dari era ketika pertama kali dibuka. Sofa yang ditempatkan di ruang tunggu tamu sejak pembukaan hotel tetap digunakan hingga hari terakhir operasional.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Sumber: Kyodo News
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari The Langham hingga Amanjiwo, Daftar 47 Hotel dan Resor Indonesia Masuk 'Michelin Keys 2026' - Image
Travelling

Dari The Langham hingga Amanjiwo, Daftar 47 Hotel dan Resor Indonesia Masuk 'Michelin Keys 2026'

Senin, 21 September 2026 | 17.12 WIB

Rayakan 39 Tahun Identitas Eurasia dengan Kampanye "Global Vision, Local Heart" - Image
Travelling

Rayakan 39 Tahun Identitas Eurasia dengan Kampanye "Global Vision, Local Heart"

Rabu, 9 September 2026 | 15.07 WIB

Viral Hotel Shangri-La Surabaya Dijual Rp 2,3 Triliun, Manajemen Tegaskan Kabar Itu Hoaks - Image
Surabaya Raya

Viral Hotel Shangri-La Surabaya Dijual Rp 2,3 Triliun, Manajemen Tegaskan Kabar Itu Hoaks

Rabu, 2 September 2026 | 03.44 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore