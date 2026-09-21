Berlayar saat Libur Lebaran 2027, Kapal StarCruises Sediakan Rute Jakarta-Singapura

JawaPos.com – Liburan dengan berlayar pulang pergi dari Jakarta ke Singapura lalu kembali ke Jakarta bisa dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri 2027. Hal ini dikarenakan StarCruises akan menghadirkan dua pelayaran special pada Lebaran.

Yaitu pelayaran pulang-pergi 4 malam dari Jakarta (via Tanjung Priok) ke Singapura dan kembali, yang berangkat pada tanggal 7 dan 11 Maret 2027 menggunakan kapal pesiar Star Voyager.

Pelayaran ini memberikan kesempatan untuk wisatawan menghabiskan lebih banyak waktu Bersama keluarga, menikmati liburan di laut dan menjelajahi Singapura, dengan memulai dan mengakhiri perjalanan mereka di

Jakarta.

“Kami sangat gembira untuk menghadirkan pengalaman liburan baru bagi para wisatawan Indonesia selama musim liburan Lebaran, dengan memberikan kesempatan bagi keluarga dan saudara-saudari tercinta untuk merayakan, mempererat hubungan, dan menikmati waktu berkualitas bersama-sama,” ujar Michael Goh, Presiden StarDream Cruises lewat keterangannya, Senin (21/9).

Pelayaran ini menawarkan cara yang mudah dan menyenangkan bagi keluarga untuk memaksimalkan liburan musim Lebaran. Mulai dari kenyamanan kabin pribadi dan bersantap di atas kapal hingga berbagai hiburan, beragam aktivitas serta waktu bersama keluarga di laut.

“Dengan pelayaran yang dimulai dan berakhir di Jakarta, pilihan hidangan halal di atas kapal serta liburan singkat ke Singapura, yang menjadi bagian dari pengalaman ini, para keluarga dapat menikmati liburan yang mudah, nyaman dan penuh dengan hal-hal menarik untuk dilakukan bersama. Kami berharap pelayaran istimewa ini dapat menginspirasi lebih banyak keluarga Indonesia untuk menjadikan pelayaran diatas kapal pesiar sebagai cara baru menghabiskan liburan musim Lebaran mereka,” ungkapnya.

Dengan Star Voyager, para wisatwan dapat naik kapal pesiar di Jakarta dan langsung menikmati liburan tanpa perlu berpindah hotel atau berkemas ulang selama perjalanan. Selama pelayaran, wisatawan dapat menghabiskan waktu bersama dengan cara bersantap, menikmati hiburan live dan mengikuti berbagai aktivitas di atas kapal, sebelum tiba di Singapura untuk menjelajahi kota tersebut.

Di Singapura, para wisatawan dapat memilih sendiri cara untuk menikmati waktu, mulai dari berbelanja di Orchard Road dan menjelajahi Gardens by the Bay, hingga mengunjungi Sentosa dan menikmati beragam kuliner serta atraksi ramah keluarga di kota tersebut.