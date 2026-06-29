AirAsia Resmi Hentikan Penerbangan Langsung Singapura-Jakarta mulai 1 Juli 2026

JawaPos.com - Maskapai penerbangan asal negeri jiran Malaysia, Airasia resmi menghentikan layanan penerbangan langsung pada rute Singapura-Jakarta pada 1 Juli 2026.

Sebelumnya, Indonesia AirAsia melayani satu penerbangan langsung setiap hari untuk rute Singapura-Jakarta. Namun, mulai awal Juli mendatang, layanan tersebut dihentikan sebagai bagian dari penyesuaian jaringan penerbangan maskapai.

Dilansir The Straits Times, penumpang yang akan menuju Jakarta dari Singapura dengan layanan AirAsia akan diterbakan terlebih dahulu ke Kuala Lumpur, Malaysia sebelum menuju ke Ibukota Indonesia.

Dengan kondisi tersebut maka penerbangan yang sebelumnya hanya memakan waktu kruang dari dua jam akan menjadi lebih dari 10 jam, tergantung lamanya waktu transit di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Chief Executive Officer (CEO) AirAsia X Group Bo Lingam, mengatakan AirAsia sedang mengoptimalkan jaringannya dengan mengalokasikan kembali kapasitasnya ke rute-rute yang berkinerja lebih baik.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa harga bahan bakar jet yang lebih tinggi akibat perang di Timur Tengah telah mendorongnya untuk mengurangi beberapa penerbangan.

“Perusahaan memanfaatkan layanan transitnya melalui Kuala Lumpur dan hub lainnya untuk menangkap permintaan secara lebih efisien,” ujar Bo Lingham dikutip The Strait Times, Senin(29/6).