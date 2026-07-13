10 Tempat Wisata di Dieng yang Paling Indah saat Embun Beku Muncul, Nomor 1 Jadi Buruan Wisatawan

Fenomena embun beku atau upas di Dieng. (Antara)
JawaPos.com - Fenomena embun beku atau embun upas kembali menjadi daya tarik utama Dataran Tinggi Dieng setiap musim kemarau. Saat suhu udara turun hingga di bawah 0 derajat Celsius, hamparan rumput dan tanaman berubah menjadi kristal es yang menciptakan pemandangan bak negeri musim dingin.
Momen langka di Dataran Tinggi Dieng ini umumnya terjadi pada Juni hingga September. Waktu terbaik untuk menyaksikan embun beku itu sebelum pukul 06.00 WIB.
Jika berencana berburu embun beku di Dieng, ada sejumlah destinasi yang wajib masuk daftar kunjungan karena menawarkan panorama terbaik. Berikut 10 tempat wisata di Dieng yang paling direkomendasikan saat musim embun upas.
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Kompleks Candi Arjuna menjadi lokasi paling ikonik untuk menikmati embun upas. Saat pagi hari, hamparan rumput di sekitar kompleks candi biasanya tertutup lapisan kristal es tipis yang berpadu dengan bangunan candi bersejarah, menciptakan pemandangan yang sangat fotogenik.
Bukit Sikunir terkenal sebagai salah satu lokasi terbaik menikmati matahari terbit di Indonesia. Ketika musim dingin tiba, kawasan sekitar Telaga Cebong di kaki bukit kerap diselimuti embun beku sehingga panorama sunrise menjadi semakin memukau.
Bagi pencinta pendakian, Gunung Prau menawarkan pengalaman berbeda saat musim kemarau. Sabana di puncak gunung sering dipenuhi kristal es pada pagi hari, berpadu dengan panorama lautan awan dan deretan pegunungan yang membentang.
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Kawah Sikidang menghadirkan sensasi unik karena wisatawan dapat merasakan kontras antara hawa dingin khas Dieng dengan semburan uap panas dari kawah aktif. Lokasi ini juga menjadi salah satu destinasi favorit karena tiketnya terintegrasi dengan Kompleks Candi Arjuna.
Dari Batu Pandang Ratapan Angin, wisatawan dapat menikmati panorama Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari ketinggian. Saat pagi hari, kabut tebal yang menyelimuti kawasan membuat lanskap terlihat semakin dramatis.
Telaga Warna merupakan ikon wisata Dieng yang terkenal karena airnya dapat memantulkan beragam warna akibat kandungan mineral alami. Ketika suhu sangat rendah, area di sekitar telaga juga tampak lebih eksotis dengan embun beku yang menghiasi pepohonan dan rerumputan.
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