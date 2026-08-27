Muktamar ke-35 NU di Jombang, Ini Pilihan Transportasi dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya

JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Bagi peserta, pengunjung, maupun warga yang ingin datang, perjalanan menuju Jombang dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya dapat ditempuh dengan kereta api, bus antarkota, maupun kendaraan pribadi.

Lokasi Muktamar berada di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Sejumlah titik kegiatan tersebar di kawasan tersebut, mulai dari lokasi pembukaan, ruang sidang, area registrasi, penginapan hingga parkir.

Panitia juga menyebut akses menuju lokasi dapat dilakukan melalui Stasiun Gubeng, Terminal Purabaya, dan Bandara Internasional Juanda.

Bagi yang baru pertama kali bepergian ke Jombang, memilih moda transportasi sejak awal penting agar waktu perjalanan bisa disesuaikan dengan agenda Muktamar.

Berikut pilihan rute yang dapat menjadi panduan.

1. Cara ke Jombang dari Surabaya Surabaya menjadi salah satu kota dengan akses paling praktis menuju Jombang. Jarak kedua kota sekitar 80 kilometer sehingga perjalanan darat dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1,5–2 jam, tergantung kondisi lalu lintas.

Kereta bisa menjadi pilihan menarik bagi penumpang yang ingin menghindari kepadatan jalan. Perjalanan dapat dimulai dari Stasiun Surabaya Gubeng atau Wonokromo menuju Stasiun Jombang.

Sejumlah layanan kereta yang melayani perjalanan pada rute ini antara lain KA Dhoho, Sri Tanjung, dan Ranggajati. Waktu perjalanan sekitar 1–1,5 jam, meski durasi sebenarnya dapat berbeda bergantung pada layanan dan jadwal keberangkatan.