KH. Ma’ruf Amin Ziarah ke Makam Pendiri NU, Singgung Politik Uang Jelang Muktamar

JawaPos.com - Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin berziarah ke makam salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, Rabu (26/8) sore.

Ziarah tersebut menjadi bagian dari tradisi pesantren sekaligus momentum mendoakan kelancaran muktamar dan lahirnya pemimpin yang diharapkan Nahdliyin.

KH Ma’ruf Amin tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Mantan Wakil Presiden RI ke-13 datang bersama istrinya, Nyai Hj Wury Estu Handayani. Rombongan kemudian mengikuti prosesi ziarah bersama keluarga besar Bahrul Ulum, termasuk Nyai Hj Hizbiyah Rochim Wahab, putri KH Abdul Wahab Chasbullah.

Prosesi ziarah berlangsung khidmat menjelang Maghrib. Tahlil dipimpin Sekretaris Yayasan Bahrul Ulum, KH Chumaidi. Para peserta mengikuti rangkaian doa dengan suasana penuh kekhusyukan.

Ziarah makam para pendiri dan ulama NU menjadi tradisi yang kerap dilakukan menjelang agenda besar organisasi.

Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para muassis, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan muktamar.

Setelah berziarah, KH Ma’ruf Amin menyampaikan harapan agar Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, yang berlangsung 27-31 Agustus 2026, berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan Nahdliyin.

“Harapannya Muktamar ini berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa, menghasilkan pemimpin yang memang diharapkan, dan juga tidak ada proses yang berjalan dengan tidak terpuji, tidak baik,” kata Ma’ruf Amin.

Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin NU berlangsung sesuai hati nurani serta tetap berpedoman pada tuntunan dan akhlak para ulama.