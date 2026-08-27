KH. Ma’ruf Amin Ziarah ke Makam Pendiri NU, Singgung Politik Uang Jelang Muktamar

KH Ma’ruf Amin berziarah ke makam KH Abdul Wahab Chasbullah menjelang Muktamar Ke-35 NU. (Istimewa)
JawaPos.com - Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin berziarah ke makam salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, Rabu (26/8) sore.
Ziarah tersebut menjadi bagian dari tradisi pesantren sekaligus momentum mendoakan kelancaran muktamar dan lahirnya pemimpin yang diharapkan Nahdliyin.
KH Ma’ruf Amin tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Mantan Wakil Presiden RI ke-13 datang bersama istrinya, Nyai Hj Wury Estu Handayani. Rombongan kemudian mengikuti prosesi ziarah bersama keluarga besar Bahrul Ulum, termasuk Nyai Hj Hizbiyah Rochim Wahab, putri KH Abdul Wahab Chasbullah.
Prosesi ziarah berlangsung khidmat menjelang Maghrib. Tahlil dipimpin Sekretaris Yayasan Bahrul Ulum, KH Chumaidi. Para peserta mengikuti rangkaian doa dengan suasana penuh kekhusyukan.
Ziarah makam para pendiri dan ulama NU menjadi tradisi yang kerap dilakukan menjelang agenda besar organisasi.
Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para muassis, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan muktamar.
Setelah berziarah, KH Ma’ruf Amin menyampaikan harapan agar Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, yang berlangsung 27-31 Agustus 2026, berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan Nahdliyin.
“Harapannya Muktamar ini berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa, menghasilkan pemimpin yang memang diharapkan, dan juga tidak ada proses yang berjalan dengan tidak terpuji, tidak baik,” kata Ma’ruf Amin.
Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin NU berlangsung sesuai hati nurani serta tetap berpedoman pada tuntunan dan akhlak para ulama.
“Semua memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan tuntunan para ulama, akhlak ulama itu,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa