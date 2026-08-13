Kuil Yasukuni Tokyo Perketat Aturan, Cosplay dan Pakaian Militer Dilarang

JawaPos.com - Kuil Yasukuni di Tokyo melarang pengunjung menggunakan cosplay dan pakaian bernuansa militer di area kuil. Kebijakan tersebut berlaku sepanjang tahun dan diberlakukan untuk menjaga suasana tenang serta martabat kuil yang kontroversial karena kaitannya dengan sejarah perang Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (13/8), pengelola Yasukuni mengumumkan aturan tersebut melalui situs resmi mereka. Kebijakan itu menyebut pakaian militer yang digunakan oleh orang tanpa hubungan atau kualifikasi terkait semakin sering terlihat di area kuil.

"Meski kunjungan orang yang benar-benar pernah bertugas di militer dengan mengenakan pakaian pada masa itu sebagian besar telah menghilang setelah 80 tahun sejak berakhirnya perang, orang yang tidak memiliki hubungan atau kualifikasi terkait semakin sering terlihat berkunjung dengan seragam militer," demikian pernyataan di situs resmi kuil.

Pengunjung yang mengenakan seragam militer disebut terlihat terutama menjelang peringatan berakhirnya Perang Dunia II yang jatuh pada Sabtu (15/8). Namun, pengelola menegaskan larangan tersebut bukan kebijakan khusus untuk tanggal tertentu dan berlaku sepanjang tahun di seluruh area kuil.

Pakaian yang digunakan berdasarkan "afiliasi atau kualifikasi" seseorang dikecualikan dari larangan. Termasuk di antaranya seragam anggota Pasukan Bela Diri Jepang dan pakaian personel militer dari negara lain.

Pengelola mengatakan aturan tersebut diterapkan untuk mempertahankan "ketenangan dan martabat" Yasukuni.

Kuil Yasukuni dikenal sebagai tempat penghormatan bagi sekitar 2,5 juta orang yang meninggal dalam perang. Di antara mereka terdapat sejumlah pemimpin masa perang Jepang yang dinyatakan sebagai penjahat perang oleh pengadilan internasional setelah Perang Dunia II.