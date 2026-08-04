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Dhimas Ginanjar
Selasa, 4 Agustus 2026 | 19.06 WIB

Tiga Singa di Kebun Binatang Tokyo Mati Diduga Akibat Gelombang Panas

Foto tiga singa yang dipelihara di Kebun Binatang Tama, Tokyo, dan mati akibat dugaan sengatan panas. (Tokyo Zoological Park Society/Kyodo) - Image

Foto tiga singa yang dipelihara di Kebun Binatang Tama, Tokyo, dan mati akibat dugaan sengatan panas. (Tokyo Zoological Park Society/Kyodo)

JawaPos.com - Tiga singa di Kebun Binatang Tama, Tokyo, dilaporkan mati diduga akibat dampak gelombang panas yang melanda Jepang. Hewan-hewan tersebut mengalami dehidrasi berat hingga gagal fungsi banyak organ.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (4/8), ketiga singa itu merupakan bagian dari 16 singa yang dipelihara di Kebun Binatang Tama, Kota Hino, Tokyo barat. Pemerintah Metropolitan Tokyo menyebut penyebab kematian diduga berkaitan dengan suhu udara yang sangat tinggi dalam beberapa pekan terakhir.

Kasus bermula ketika dua singa menunjukkan gejala seperti kehilangan nafsu makan pada 18 Juli. Petugas kebun binatang kemudian segera memberikan perawatan.

Namun, kondisi serupa dengan cepat menyebar ke singa lainnya. Hingga 22 Juli, total 10 singa harus menjalani perawatan karena menunjukkan tanda-tanda sakit.

Pihak kebun binatang berupaya menurunkan suhu di kandang dengan memasang kipas angin dan menyemprotkan air. Berbagai pengobatan juga diberikan kepada satwa yang sakit.

Meski demikian, tiga singa tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya mati. Pemerintah Metropolitan Tokyo menyatakan ketiganya mengalami dehidrasi parah yang berujung pada kegagalan fungsi banyak organ.

Menyusul munculnya kasus tersebut, Kebun Binatang Tama menutup sementara area pameran singa sejak 23 Juli. Penutupan dilakukan karena sejumlah singa lain juga masih menunjukkan gejala gangguan kesehatan.

Gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai wilayah Jepang pada musim panas tahun ini. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mulai mengancam kesehatan satwa yang dipelihara di kebun binatang.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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