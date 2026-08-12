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Antara
Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.39 WIB

Digelar 28-30 Agustus 2026, Dieng Culture Festival Usung "Spirit of Harmony"

Ilustrasi, gelaran Dieng Culture Festival mendapat antusiasme masyarakat - Image

Ilustrasi, gelaran Dieng Culture Festival mendapat antusiasme masyarakat

JawaPos.com - Pergelaran Dieng Culture Festival (DCF) 2026 di kawasan Candi Dieng, Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 28-30 Agustus 2026 mengusung tema "Spirit of Harmony".

Ketua Pelaksana DCF 2026 Alif Faozi mengatakan, tema tersebut dipilih sebagai bentuk semangat keharmonisan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan alam.

DCF yang ke-16 tersebut juga akan memberikan pengalaman bagi pengunjung untuk menikmati produk-produk budaya khas Dieng dan sekitarnya.

Ia menjelaskan, ajang yang lahir dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut juga membawa misi bagaimana kegiatan dapat memberikan dampak positif bagi alam dan masyarakat di sekitar Dieng, serta wisatawan.

Sejumlah pelaku UMKM juga akan dilibatkan, seperti Batik Banjarnegara, caping, carica botol, purwaceng hingga pelaku usaha kopi di Banjarnegara.

"Sesuai dengan misi kami, Dieng Culture Festival menawarkan konsep pariwisata yang berkualitas," katanya, usai beraudiensi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Misi tersebut dihadirkan melalui berbagai kegiatan pariwisata berkelanjutan selama tiga hari dua malam di empat arena Kompleks Candi Dieng, yaitu Venue Arjuna, Venue Pandawa, Venue Gatotkaca dan kompleks Candi Dieng.

Di Venue Gatotkaca akan ada festival kopi dan panggung hiburan, Venue Arjuna akan ada pelepasan aksi Dieng Bersih, festival domba Batur, Kongko Budaya bersama Kiai Kanjeng, serta pagelaran seni tradisi.

Kemudian, Venue Pandawa terdapat panggung utama untuk Jazz Atas Awan, serta ada beberapa gelaran lain seperti minum purwaceng bareng hingga penerbangan lampion, serta arena di sekitar kompleks Candi Dieng yang akan menjadi lokasi kirab budaya.

Editor: Estu Suryowati
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