Semarakkan HUT Singo Edan! Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 Libatkan 96 Tim SSB dan Akademi

JawaPos.com - Arema FC kembali menggelar festival sepak bola usia dini melalui Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-39 Arema FC sekaligus bentuk perhatian klub terhadap pembinaan pemain muda.

Festival tersebut akan berlangsung di Lapangan ARG Lawang, Kabupaten Malang. Pelaksanaannya dimulai pada Sabtu-Minggu, 15-16 Agustus 2026 untuk kategori kelompok umur (KU) 10 tahun.

Setelah itu, pertandingan berlanjut pada 22-23 Agustus 2026 untuk kategori KU-12. Sementara kategori KU-14 juga menjadi bagian dari festival yang mempertemukan akademi dan sekolah sepak bola (SSB) dari berbagai daerah.

Secara keseluruhan, terdapat 96 tim yang ambil bagian dalam Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026. Rinciannya, 40 tim akan bersaing di kategori KU-10, 40 tim di KU-12, dan 16 tim lainnya mengikuti kompetisi KU-14.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyebut pembinaan pemain muda menjadi bagian penting dalam perjalanan klub. Menurutnya, festival ini bukan hanya tentang mencari tim terbaik, tetapi juga memberikan pengalaman bertanding kepada anak-anak.

“Kami ingin anak-anak mendapatkan pengalaman berkompetisi sejak dini, memiliki jiwa kompetitif, tetapi tetap mengedepankan sportivitas dan nilai-nilai positif,” kata Yusrinal.

Hal senada disampaikan Head of Arema FC Academy, Riyan Meidi Wijaya. Ia mengatakan Festival Akademi Arema menjadi momentum kembalinya kegiatan serupa setelah sempat vakum selama sekitar tujuh tahun.